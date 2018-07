Sport

Volley - B Maschile: Ufficializzati i gironi: Snav Folgore Massa nel gruppo G Campania-Puglia-Basilicata

14 squadre al via: si parte il 13/14 ottobre, ultima giornata il 4 maggio 2019. Poi i play-off verso la nuova A3

di Giovanni Minieri mercoledì 25 luglio 2018 - 14:33

Cresce la voglia di volley in Penisola Sorrentina, e la Folgore Massa si presenta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B con rinnovato entusiasmo e l’ambizione di avvicinare sempre più appassionati verso uno sport che sa dare grandi emozioni con un finale mai scritto fino all’ultimo istante.



La Federazione Italiana Pallavolo ha finalmente reso pubblici gli 8 gironi che permetteranno di inseguire il sogno che porta dritto alla nuova A3, come da nuova riforma dei campionati che cambierà le fattezze dell’intero movimento.



Si parte nel week-end di sabato 13 e domenica 14 ottobre, per poi arrivare alla bandiera a scacchi il 4 maggio 2019. Come nella scorsa stagione, è ancora girone G.

14 squadre, per un lungo viaggio verso Basilicata e Puglia, oltre a 8 infuocati derby che si preannunciano avvincenti. Non ci saranno promozioni dirette, ma play-off tra prime e seconde classificate degli 8 gironi, per stabilire le 7 squadre promosse che insieme alle 17 squadre retrocesse dalla A2 andranno a formare l’organico della nuova A3 per la prossima stagione.



Questa la composizione del girone G 2018/19: SNAV FOLGORE MASSA, Atripalda Volleyball, Volley Marcianise, Normanna Aversa Academy, As Ischia Pallavolo, Cml Vesuvio Cimitile, Tya Marigliano 1995, Pozzuoli Volley, Emrafoods Gis Ottaviano, Casarano Volley, Efficienza Energia Galatina, Fulgor Tricase V.le, Erredi Assicur. Taranto e Giocoleria Virtus Potenza.

