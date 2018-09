Volley - B Maschile. Ripresa dei lavori per la Snav Folgore Massa. Il coach Nicola Esposito Â«Vogliamo migliorarci, attraverso la progressiva crescita dei nostri elementi piÃ¹ giovaniÂ»

Sport

Volley - B Maschile. Ripresa dei lavori per la Snav Folgore Massa. Il coach Nicola Esposito «Vogliamo migliorarci, attraverso la progressiva crescita dei nostri elementi più giovani»

La carica del capitano Gianpio Aprea «Girone duro. Affronteremo ogni partita come una finale grazie al calore dei nostri Crustiffs»

di Giovanni Minieri mercoledì 5 settembre 2018 - 09:55

È scattata ufficialmente la stagione 2018/2019, con la Snav Folgore Massa che riabbraccia il pubblico accorso con curiosità al palazzetto, nonostante la calura di fine estate. Facce distese e sorridenti, con nuovi stimoli, determinazione massima e voglia i a sudare sul parquet per farsi trovare al top in vista dell’inizio del campionato previsto tra poco più di un mese. Risveglio muscolare, lavoro atletico sotto lo sguardo vigile dello staff tecnico, ed esercizi con la palla a chiudere la seduta.



Il coach Nicola Esposito, confermatissimo alla guida del sodalizio massese, commenta così le difficoltà proposte dal girone G e gli obiettivi da raggiungere.



LINEA VERDE AL LAVORO “Abbiamo ulteriormente ringiovanito il gruppo rispetto alla scorsa stagione, d’altra parte il nostro obiettivo durante il mercato estivo è quello di puntare su una linea verde che abbia fame e voglia di migliorarsi. Sono molto contento del primo approccio: le tante conferme sono indice del buon lavoro svolto nella scorsa stagione, mentre i nuovi si stanno subito integrando molto bene. In questo momento è ancora troppo presto per capire dove può arrivare questa squadra, ma sono fiducioso perché vedo i ragazzi con tanta voglia di mettersi al lavoro”.



CARATTERISTICHE ROSTER. “Abbiamo cercato di migliorare un po’ nei fondamentali di seconda linea, cercando di dare maggiore equilibrio in tale fase. Anche attraverso nuovi sistemi di gioco, proveremo a migliorare la classifica della scorsa stagione. Vogliamo perfezionarci in termini di qualità, attraverso la progressiva crescita dei nostri elementi più giovani”.



GIRONE AVVINCENTE. “Quest’anno il girone G è molto interessante perché affronteremo ben 8 derby, 16 tra andata e ritorno. Siamo molto carichi, sarà un campionato molto avvincente anche perché ci sono le squadre pugliesi che hanno costruito roster importanti per puntare al salto di categoria. Senza dimenticare Ottaviano, Marcianise e Atripalda, che sono invece le migliori compagini della nostra regione. Speriamo di essere all’altezza, e giocarci le nostre chance alla pari con qualsiasi avversario”.





Suona subito la carica il palleggiatore Gianpio Aprea, capitano della Snav Folgore Massa al quarto anno tra le fila del sodalizio costiero.



GRUPPO GIOVANE E RINNOVATO. “Con il primo allenamento è iniziata finalmente la nuova stagione. Siamo un gruppo giovane, in parte rinnovato, e quindi c’è tanta voglia di conoscere tutti gli elementi appena giunti nella nostra famiglia. A partire dal nuovo preparatore atletico che si è presentato subito con esercizi svolti praticamente poco in passato, fino ai ragazzi giunti durante la sessione estiva di mercato. Nel roster ci sono alcuni elementi che hanno sposato questo progetto da due o più anni, e nuovi innesti che imparerò a conoscere personalmente allenamento dopo allenamento”.



AVVIO COMPLICATISSIMO. “Credo che il nostro sia un girone difficile: le squadre campane sono tutte ben attrezzate, ed è inutile nascondere che in Puglia ci sia una grandissima tradizione pallavolistica. L’avvio non sarà dei più comodi perché Potenza, Aversa e Tricase sono roster allestiti per ben figurare, e bisognerà sudare su ogni campo per riuscire a strappare l’intera posta in palio”.



OGNI MATCH COME UNA FINALE. “Puntiamo senz’altro a far meglio rispetto alla scorsa stagione. Siamo carichi e pronti a sudare in ogni allenamento per vedere poi i risultati sul parquet. Non ci siamo ancora dati un obiettivo, ma ce lo prefiggeremo giornata dopo giornata. Il coefficiente di difficoltà del girone è altissimo, non possiamo permetterci passi falsi, perciò affronteremo ogni match come se fosse una finale”.



PUBBLICO STREPITOSO AL PALAZZETTO. “Abbiamo girato tantissimi campi, e posso dire che pochissimi palazzetti sono caldi come il nostro, grazie ai Crustiffs che non ci fanno mai mancare il loro sostegno. È bellissimo il colpo d’occhio quando dal campo ti giri verso gli spalti, così come è piacevole vedere famiglie e bambini che riempiono l’impianto, fermandoti a fine gara per far sentire tutto il proprio calore"





