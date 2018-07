Sport

Volley - B Maschile. Prende forma il roster della Snav Folgore Massa: Tre riconferme ed un nuovo acquisto per il ds Ruggiero

Aprea, Ferenciac e Cormo fedeli al progetto biancoverde. Dalla Sigma Aversa, lo schiacciatore Lorenzo Esposito

di Giovanni Minieri sabato 28 luglio 2018 - 15:46

Tra conferme e nuove acquisti, prosegue senza un attimo di sosta il mercato della Snav Folgore Massa, che punta a rendere il proprio roster sempre più competitivo in vista di una stagione da affrontare con grinta e sudore. La compagine costiera è molto attiva in questi giorni di roventi trattative: con oculatezza e lungimiranza, persegue una strategia volta a ridurre il gap con i top team, sognando un posto al sole nei play-off. Testa bassa e lavorare, con il tasso tecnico che si alza senza mai perdere di vista il legame con la propria terra. Indispensabile per trasmettere quel senso di appartenenza, puntando sul sostegno incondizionato di giovani talenti locali a conferma di una tradizione pallavolistica solida, pronta a sfornare i campioni del domani.



Confermatissimo il palleggiatore Gianpio Aprea, uomo di punta del florido movimento che continua a brillare. Acquistato dal prestigioso ITAS Trentino (4 scudetti, 7 trofei internazionali ed ininterrottamente in massima serie dal 2000), si appresta vestire per il quarto anno di fila la maglia biancoverde garantendo una cabina di regia di assolutà qualità.



Seconda stagione in costiera anche per lo schiacciatore Paul Ferenciac, classe ’96 con una carriera già di tutto rispetto.

Cresciuto nel settore giovanile della Top Volley Latina, esordisce in A1 a soli 18 anni tra le fila della compagine pontina, prima di sposare il progetto del ds Fabrizio Ruggiero dopo l’ottima stagione in Serie B a Pineto.



La linea verde può godere di un ulteriore tassello che resta ben saldo in Penisola Sorrentina. Si tratta del classe ’98 Elio Cormo. Due metri di altezza ed un fisico imponente. Alle spalle una brillante esperienza con la Exprivia Molfetta: tante prestazioni interessanti in Junior League, e la possibilità di crescere durante i duri allenamenti con la prima squadra. Duttilità al potere. Opposto, ma anche schiacciatore, offrendo al coach Nicola Esposito diverse soluzioni in fase offensiva.



Dalla Sigma Aversa giunge invece un prospetto molto interessante. Lorenzo Esposito è uno schiacciatore nato nel 1999, messosi in luce in occasione delle finali nazionali Under 20, chiuse dal sodalizio di Terra di Lavoro al quinto posto. Umiltà e voglia di emergere: questi i punti di forza di un atleta pronto a mettere le proprie doti al servizio di un gruppo forte e collaudato.

