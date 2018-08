Sport

Volley - B Maschile. Nuove conferme per la Snav Folgore Massa

Restano in biancoverde il libero Luigi Denza, il palleggiatore Marcello Miccio ed il centrale Michele Deserio

di Giovanni Minieri giovedì 2 agosto 2018 - 10:34

Tre conferme importanti per la Snav Folgore Massa, che pone basi sempre più solide per lavorare con sacrificio e abnegazione in vista di una stagione pronta a regalare notevoli soddisfazioni.



Luigi Denza, classe ’96, è un libero talentuoso che stagione dopo stagione prosegue in un percorso di crescita graduale ma costante. Nel suo curriculum brillano le finali nazionali giovanili tra le fila di VB Meta e Apd Carotenuto, prima di sposare il progetto Folgore di cui difenderà i colori per il quarto anno consecutivo. Lavoro e dedizione per guadagnarsi sempre più spazio in un gruppo molto competitivo.



Pilastro biancoverde è anche il palleggiatore Marcello Miccio, che si prepara a difendere nuovamente i colori della Folgore con motivazioni sempre più forti.

Energia pura, ed elemento notevole in grado di formare insieme ad Aprea una coppia di registi di assoluto rispetto per la categoria.



Attaccamento e senso di appartenenza. Queste le caratteristiche del centrale ’96 Michele Deserio, che ha deciso di aspettare la Folgore prima di prendere qualsiasi altra decisione in sede di mercato. L’accordo con il ds Ruggiero è stato una questione di secondi, e l’atleta è pronto a dare il massimo sul parquet per i colori peninsulari. Deserio torna per il secondo anno di fila in prestito dalla Materdominivolley Castellana Grotte, società pugliese che milita in A2 e famosa per essere una fucina di giovani talenti tra le migliori in Italia.

