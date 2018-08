Sport

Volley - B Maschile. Il mercato della Snav Folgore Massa si conclude con il botto: preso l'opposto Nicolò Casaro

Il ds Fabrizio Ruggiero annuncia: «Nei prossimi giorni presenteremo lo staff tecnico con qualche importante innesto di qualità»

di Giovanni Minieri lunedì 6 agosto 2018 - 11:39

Il mercato della Folgore Massa si chiude con il botto. L’opposto Nicolò Casaro è la ciliegina sulla torta che rende ancora più forte e competitivo un roster ambizioso, allestito con sagacia dal ds Ruggiero. Nativo di Abano Terme, il classe ’94 arriva direttamente dalla Super Lega, ed in particolare dalla Kioene Padova. Cresciuto nel settore giovanile della compagine patavina, brucia le tappe esordendo in A2 nella stagione 2012/13 con la Tonazza Padova. Quindi due stagioni in B tra le fila della Pallavolo Motta, prima di approdare nell’ultimo campionato al 4 Torri Volley Ferrara.



Confermato il centrale carottese Fabio Cuccaro. Classe ’84 e prodotto della cantera costiera, ha sfiorato la promozione in A2 a Lamezia Terme prima di rientrare nella propria terra sposando l’ambizioso progetto biancoverde.



Reparto dei centrali completato con la conferma del nocerino Marco Della Mura, voglioso di recuperare il tempo perduto mettendosi a disposizione del coach Nicola Esposito, dopo l’infortunio che lo ha colpito a metà dello scorso campionato.





La casella del secondo libero si completa con Paolo Pontecorvo. Prodotto del fiorente settore giovanile biancoverde, il libero classe ’98 sogna la scalata in prima squadra, dopo aver recitato un ruolo da protagonista nelle finali nazionali Under 20 ad Agropoli.



Le parole del ds Fabrizio Ruggiero annunciano novità imminenti: «Nicolò Casaro è certamente uno dei giocatori più forti che abbiamo mai avuto a Massa e sono felice quest’anno di aver completato con lui una squadra forte, giovane ed omogenea. Nei prossimi giorni presenteremo lo staff tecnico con qualche importante innesto di qualità! Ora al lavoro, per essere pronti a stupire!»

Gli ultimi articoli di Sport