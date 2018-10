Sport

Volley - A2 Femminile. VolAlto 2.0 Caserta: Rimandato l'appuntamento con la prima vittoria, al PalaVignola passa Soverato

Inizio contratto. Le dragonesse escono alla distanza, ma non affondano il colpo nei momenti decisivi. Domenica nuova gara interna contro Mondovì

di Giovanni Minieri lunedì 15 ottobre 2018 - 11:06

Bagno di folla al PalaVignola per l’esordio della nuova Golden Tulip VolAlto 2.0 Caserta davanti al proprio pubblico. Calore travolgente. Tifo assordante. Un filo conduttore unico tra le dragonesse, la città e tanti addetti ai lavori vicini ad uno sport spettacolare come pochi al mondo. Le mezze misure non esistono per l’ambizioso presidente Nicola Turco, che fin dall’estate non ha badato a spese per allestire un organico importante e guardare al futuro con occhi lungimiranti attraverso la gestione dell’impianto sito nell’ex area Saint Gobain. Il testimone ora passa alle atlete, e per invertire subito la rotta il patron rosanero ha indetto l’ingresso libero a tutti gli appassionati per la “prima” in casa contro la temibile Soverato. La città ha risposto in massa con quasi 1.000 spettatori sullegradinate. Un colpo d’occhio fantastico, che stride soltanto con la prestazione del roster di coach Luca Cristofani: ancora un netto 0-3 e l’ultimo posto in classifica con il numero zero tristemente presente alla voce punti e set vinti.



In avvio di gara le scorie dell’inatteso ko in Friuli sono ancora evidenti. L’approccio è molle, Soverato piazza subito un break pesante che amministra fino alla fine. Le dragonesse reagiscono, giocano una pallavolo propositiva che le porta a un +4 apparentemente rassicurante. Sembra fatta ma Caserta non affonda il colpo, sbatte sul muro calabrese e si fa riprendere fino al sorpasso finale che manda la compagine ospite sul doppio vantaggio. Stesso copione nel terzo parziale, con le ragazze campane avanti fino a metà set: ma nel momento cruciale si spegne la luce, Soverato alza le percentuali in difesa e chiude al primo match point utile.



Coach Luca Cristofani parte con Dalia a dettare i tempi del gioco e Perez opposto, Cella e Melli in banda, Frigo e Repice centrali con Ghilardi libero.



PRIMO SET.

Avvio shock per le dragonesse, con Perez e Frigo a schiantarsi sul muro calabrese (1-4). La centrale rosanero si prende la rivincita, ma un attacco out seguito da un ace manda Soverato sul +6. Caserta prova timidamente a reagire: Repice trova il mani out del muro, mentre Cella scarica tutta la propria rabbia sul pallone premiando un superlativo salvataggio in tuffo di Perez (8-13). Il parziale procede seguendo i cambi palla, Cella accorcia a -3 (15-18) ma il tentativo di rimonta si infrange sulla pipe di Melli murata al termine di uno scambio prolungato. Soverato allunga, Perez da seconda linea salva la prima palla set ed il fallo di Melli porta gli ospiti avanti di un set.



SECONDO SET.

Si riparte sul filo dell’equilibrio.

Cella e Melli mettono in costante apprensione la difesa ospite, poi il dolce pallonetto di Repice manda Caserta avanti (7-6). Le dragonesse pigiano il piede sull’acceleratore: Melli piega le dita del muro, servizio vincente di Cella, ed attacco a incrociare targato Perez per il massimo vantaggio campano (13-9 e poi 14-10 a seguito di un siluro lungolinea di Perez). Sul più bello un improvviso black-out permette a Soverato di rientrare (14-14) e poi mettere la freccia sul 16-18. La tensione si taglia con un coltello. Non c’è un attimo di sosta. Caserta sfrutta gli errori ospiti e pareggia (18-18). Si procede punto a punto fino al 20-20, poi l’ace di Hurley sposta gli equilibri (20-22) decidendo di fatto il parziale. Perez picchia forte, Repice ribadisce sotto rete il disperato tentativo di salvataggio sull’attacco dell’opposto venezuelano, ma Tanase in parallela non perdona (23-25).



TERZO SET

Inizio punto a punto, con Cella a piazzare un efficace attacco centrale per il 4-4. Un parziale di 3-0 griffato Frigo, Cella e Dalia porta Caserta avanti 8-6. Soverato rientra, ma le dragonesse con un calibrato pallonetto di Cella e la geniale intuizione di Perez sotto rete provano a scavare un nuovo solco sull’11-8. Frigo mura per il 12-10, prima di un periodo di rottura che porta le calabresi a condurre 12-13. Le ragazze di Cristofani vendono cara la pelle: Fucka schiaccia a terra dopo il tentativo ospite di contrastare l’attacco di Melli, poi la stessa centrale alza le manone a muro per il 16-14. La squadra non riesce però a sfruttare la scia positiva, qualche incertezza in ricezione e due muri vincenti regalano il break decisivo a Soverato che con 5 punti di fila va a condurre 16-19. Sul 17-21 coach Cristofani chiama time-out: Frigo mura, ed un doppio attacco incrociato di Perez alimentano nuove speranze riportando sotto Caserta sul 20-22. Ancora l’opposto venezuelano trova il mani fuori per il 21-23, ma con due punti consecutivi Soverato chiude parziale e incontro.



GOLDEN TULIP VOLALTO 2.0 CASERTA – VOLLEY SOVERATO 0-3 (19-25, 23-25, 21-25)



GOLDEN TULIP VOLATO 2.0 CASERTA: Repice 6, Perez 12, Melli 6, Frigo 6, Dalia 1, Cella 12. Libero: Ghilardi 1. Cambi: Maggipinto, Fucka 2. N.e.: Giugovaz, Trevisiol

Coach: Cristofani



VOLLEY SOVERATO: Boriassi 10, Formenti, Napodano (L), Aricò 18, Boldini, Hurley 14, Barbiero, Guidi 6, Tanase 14, Saccani, Riparbelli.

Coach: Napolitano



