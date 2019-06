Sport

Volley - A1 Femminile. Gran colpo per Caserta: Giuseppe Cuccarini sarà il coach delle dragonesse

L'allenatore umbro è tra i più vincenti di tutti di tempi, ed arriva dall'esperienza alla guida della nazionale israeliana

mercoledì 12 giugno 2019 - 09:23

La Volalto 2.0 si affida ad uno dei più grandi e vincenti allenatori italiani di tutti i tempi: Giuseppe Cuccarini. Un autentico colpaccio messo a segno dal presidente Nicola Turco, abile a convincere coach Cuccarini, e riportare in Italia un allenatore che fa parlare semplicemente la carriera e il palmares. Ha vinto dovunque sia stato. Dal 2017 fino ad oggi è stato l’allenatore della Nazionale di Israele, ma ora ha deciso di ‘lanciarsi’ nuovamente in un’avventura di club, convinto dagli eccezionali progetti della società rosanero. Giuseppe Cuccarini ha vinto praticamente tutto: sulla panchina della Foppapedretti Bergamo in cascina Coppa Cev (2000), Coppa Italia (2000) e Scudetto (2002). Non poteva farsi mancare il doblete Coppa/Campionato anche in Turchia con la società della Eczacibasi Zentiva Istanbul.

Ha allenato sia squadre maschili che femminili, ma praticamente sempre in A1. E’ stato a Perugia, Matera, Reggio Calabria, Bergamo, Vicenza, Jesi, Tortolì (in Sardegna), Sassuolo e quindi Modena. Quindi è partito il suo tour in giro per il mondo: dagli azeri del Lokomotiv Baku per poi accettare le lusinghe della formazione polacca del Kps Chemik Police. Fino alla chiamata della Nazionale israeliana che lo ha scelto per insegnare pallavolo in un contesto difficile nel quale però il volley è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni. Ora Caserta potrà abbracciarlo per questa prima stagione da sogno di Serie A1. Giuseppe Cuccarini è il top del volley mondiale, e guiderà la Volalto 2.0!