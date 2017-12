Sport

Serie A, primo successo Benevento

Chievo battuto 1-0, Roma fermata sull'1-1 dal Sassuolo.

domenica 31 dicembre 2017 - 08:13

Con gol di Coda al 64' il Benevento conquista il primo storico successo in serie A. Finora, invece, solo un pareggio e tante sconfitte. Una chiusura col botto per il girone d'andata dei sanniti dopo delusioni in serie.

Risultati della 19/a giornata, ultima d'andata, di Serie A: Atalanta-Cagliari 1-2 (Pavoletti, Padoin, Gomez); Benevento-Chievo 1-0 (Coda); Bologna-Udinese 1-2 (Danilo a, Widmer, Lasagna); Roma-Sassuolo 1-1 (Pellegrini, Missiroli); Sampdoria-Spal 2-0 (Quagliarella 2, 1r); Torino-Genoa 0-0; Crotone-Napoli 0-1 (ieri); Fiorentina-Milan 1-1 (giocata alle 12.

30); Inter-Lazio alle 18; Verona-Juventus alle 20.45.

Gli ultimi articoli di Sport