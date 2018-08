Sport

Pallavolo Nemesi Stabiae - Sara Saetta ancora con la nostra B2

domenica 26 agosto 2018 - 17:14

La Link Campus University Stabiae e Sara Saetta continuano il cammino intrapreso tre campionati fa, infatti, la napoletana anche quest’anno farà parte del reparto liberi della formazione stabiese che si accinge a disputare il girone meridionale del campionato nazionale di serie B2.



Sara, anche nello scorso anno sportivo è sempre stata a disposizione della società gialloblè e nei momenti veramente critici dell’ultimo campionato è sempre stata pronta a prendersi grandi responsabilità e, quindi, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla dirigenza stabiese.



Enzo Esposito ha commentato: “La riconferma di Sara è il giusto riconoscimento della sua professionalità e della sua abnegazione, qualità che ci hanno consentito nei mesi scorsi di superare molti momenti difficili.

Noi da sempre siamo molto attenti ai valori morali, alla professionalità ed all’attaccamento ai colori sociali delle nostre atlete. Lo scorso campionato è stato molto travagliato a causa dei malanni fisici di alcune ragazze, molto spesso abbiamo dovuto soffrire sia in allenamento che in partita ma l’apporto di Sara e delle altre ragazze riconfermate è stato determinante per superare gli ostacoli perché in silenzio e con grande pazienza hanno dato il massimo per aiutare le compagne di squadra in palese difficoltà.”

Gli ultimi articoli di Sport