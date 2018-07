Sport

Pallavolo Nemesi Stabiae - Il campionato di B2 come vetrina per i giovani talenti

domenica 29 luglio 2018 - 14:44

La Pallavolo Nemesi da sempre si è contraddistinta per la sua politica di puntare sui giovani e di considerare il campionato nazionale di serie B2 come l’ideale trampolino di lancio delle giovani promesse della pallavolo campana. Anche nella scorsa stagione agonistica la politica societaria si è rivelata vincente, il team stabiese ha dato ampio spazio alle giovanissime Giovanna Aquino, Lorenza Russo e Rita Staiano, che sono state per quasi tutto il campionato valide titolari della compagine stabiese, e ha, inoltre, consentito a Veronica Aprile di disputare le sue prime gare in un campionato nazionale così difficile.

Sulla scorta di queste esperienze il sodalizio gialloblè ha deciso di continuare a puntare sulla crescita della palleggiatrice Rita Staiano, classe 2001, che nello scorso campionato è stata per ben 17 gare titolare della squadra impegnata nel campionato di serie B2. Rita, infatti, dapprima si è alternata con l’esperta Katia Miotti ma successivamente, a partire dalla seconda gara del girone di ritorno, a causa del riacutizzarsi di vecchi problemi fisici di Katia Miotti, è stata protagonista di tutte le restanti gare dando un apporto importante al conseguimento della salvezza.



Enzo Esposito ha commentato la scelta societaria dichiarando: «Rita è frutto del nostro vivaio, è in rapida crescita e sicuramente nei prossimi mesi saprà arricchire il suo bagaglio tecnico ed umano per essere una brava palleggiatrice e un importante tassello della nostra squadra. Nei mesi scorsi ha avuto l’opportunità di dimostrare il suo valore ma, soprattutto, le sue potenzialità in un contesto molto difficile a causa dell’assenza di Katia Miotti e delle non perfette condizioni fisiche di un paio di compagne di squadra più mature. Complessivamente si è comportata piuttosto bene, non bisogna dimenticare che il compito a cui è stata chiamata era molto difficile ma grazie alla fortissima volontà della dirigenza stabiese di continuare nella politica di crescita delle giovani è riuscita a distinguersi.»

