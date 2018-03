Sport

Monti Lattari - Tutto pronto per VIII edizione dello slalom automobilistico Pimonte - Agerola

domenica 11 marzo 2018 - 08:58

Gennaro Ruocco

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Domenica prossima la provinciale 366 agerolina si trasformerà nel circuito dell’ottava edizione dello slalom automobilistico Pimonte – Agerola, prima coppa Monti Lattari. Quest’anno la manifestazione sportiva è dedicata ad Antonino Gargiulo, il giovane gragnanese morto nel 2014 in seguito ad un grave incidente stradale. L’evento è stato organizzato dalle associazioni Rombo Team e Scuderia Vesuvio, con il patrocinio dei Comuni di Pimonte e Agerola. Il programma del prossimo fine settimana all’insegna dell’automobilismo comincerà sabato pomeriggio, con le verifiche delle vetture in gara a Pimonte, nel piazzale San Michele, dalle 15 alle 17. Domenica invece, a partire dalle 9.

30, la gara vera e propria che sarà uno slalom di oltre 5 chilometri. La premiazione si terrà invece domenica pomeriggio alle 18, nella piazza principale di Pimonte. La provinciale 366 agerolina sarà chiusa al traffico a partire dalle 8.30 di domenica mattina, nel tratto compreso tra via Piano a Pimonte ed Agerola. “L’obiettivo è quello di mantenere vivo l’interesse e la passione per il mondo delle gare e dell’automobilismo in generale sui monti Lattari .- afferma Gennaro Ruocco, tra gli organizzatori dell’evento – Quest’anno lo slalom è un memorial in ricordo di Antonino Gargiulo, un nostro fratello scomparso prematuramente in circostanze tragiche nel 2014”.

