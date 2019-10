Sport

Futsal - Strepitosa Italia nella prima gara del Main Draw di Eboli: rimonta 3 reti e aggancia in extremis la Bielorussia

Alex Merlim decisivo con un colpo preciso che vale il pari

di Giovanni Minieri giovedì 24 ottobre 2019 - 22:23

Parte l’avventura dell’Italia guidata da Alessio Musti, che al Palasele di Eboli affronta la Bielorussia per il primo incontro di Main Round in vista dei Mondiali di Lituania 2020. Sarà la “prima” ufficiale per il nuovo coach tricolore dopo 6 amichevoli in cui ha ottenuto 3 vittorie (Romania e Bosnia), 2 pari (tra cui un prezioso 3-3 contro l’Argentina campione del mondo in carica) ed 1 solo ko.



I precedenti sorridono agli azzurri che in 10 precedenti contro la Bielorussia ha fatto quasi bottino pieno con 1 solo pari e ben 9 successi, compreso il 2-4 con cui gli azzurri si sono imposti nell’ultimo scontro diretto di fine ottobre 2018 a Minsk.



L’Italia si affida all’esperienza di Mammarella a difesa della porta, con lo starting five completato dai padroni di casa Ercolessi e Romano che in campionato difendono i colori della Feldi Eboli, quindi Marcelinho e il top-scorer Merlim con già 32 reti messe a segno in maglia azzurra. Gli ospiti rispondo con il portiere Churylin, affiancato da Silivonchik, Gusakov, Krikun e Rabyko.



La prima azione va sull’asse Feldi con Romano per Ercolessi che calcia di pochissimo largo. Al primo affondo la Bielorussia sblocca il risultato: corner dalla destra, ed esterno di Krikun che beffa Mammarella. Ercolessi va vicinissimo al pari, quindi doppia chance per Alex Merlim con Churilin costretto agli straordinari per mantenere la porta inviolata. La manovra degli azzurri (questa sera in tenuta verde) è lenta e prevedibile: ne approfitta la squadra guidata da Savintsau che prima trova il miracolo di Mammarella su Selyuk, poi il raddoppio con Matveenko dal limite. De Oliveira e Canal provano a spronare i compagni, ma come una doccia freddissima giunge addirittura il tris bielorusso con un’inzuccata perentoria di Zhigalko su cross di Gorbenko.

Quasi all’ultima spiaggia, l’Italia si sveglia e comincia a premere alla ricerca del gol che riaprirebbe i giochi. Goncalves con una rasoiata scheggia il palo, e poi centra in pieno la traversa: corta respinta preda di Musumeci che viene murato dalla difesa ospite. In ripartenza gli azzurri accorciano le distanze: Goncalves trova il pertugio per Musumeci, destro a incrociare e palla in fondo al sacco.

I minuti finali sono un monologo italiano. Churylin strepitoso su Canal, quindi Goncalves stoppa di petto un lunghissimo lancio di Mammarella all’altezza della bandierina, palla al centro dove Ercolessi manca per un soffio il tap-in vincente a botta sicura.

Goncalves dal lato corto destro trova i guantoni del portiere, che ci mette ancora una pezza su Merlim.



Italia subito all’arrembaggio dopo l’intervallo con un diagonale di Canal che impegna severamente Churylin. De Luca serve Alex Merlim che non inquadra lo specchio della porta, poi Ercolessi calcia di sola potenza e la sfera si perde altissima oltre la trasversale. È il preludio alla rete azzurra, griffata Merlim con una rasoiata che infila l’incolpevole Churylin. L’Italia assedia la Bielorussia, mentre il direttore di gara in maniera alquanto discutibile fischia il quinto fallo contro gli azzurri a quasi 9 minuti dal termine della gara. La squadra di Musti avanza il baricentro e Churylin si erge a baluardo insuperabile opponendosi a Goncalves. Musumeci recupera un pallone d0oro poco oltre la metà campo, ma svirgola al momento della battuta a rete da distanza ravvicinata. Il portiere bielorusso si oppone come può a Canal, De Oliveira trova una deviazione e poi costringe Churylin a un miracolo di rara bellezza. Canal e Merlin trovano ancora i guantoni del portiere in stato di grazia.

A 22 secondi dal fischio finale giunge il gol del meritato pareggio: punizione dal limite, Merlim scambia corto con De Oliveira e trova l’angolino dove Churylin non può arrivare. Festeggia il Palasele per un pari giunto in extremis rimontando 3 reti.



ITALIA-BIELORUSSIA 3-3 (1-3 p.t.)

ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Romano, Marcelinho, Merlim, Cavinato, Fusari, De Luca, Musumeci, De Oliveira, Canal, Cesaroni, Ugherani, Molitierno. CT Alessio Musti



BIELORUSSIA: Churylin, Silivonchik, Gusakov, Krikun, Rabyk, Olshevski, Matveenko, Selyuk, Rogovik, Chibisov, Zhigalko, Gorbenko, Lazyuk, Stremilov. CT Aliaksandr Savintsau



MARCATORI: 0’47” p.t. Krikun (B), 5’06” Matveenko (B), 8’32” Olshevski (B), 13’31” Musumeci (I), 10’17” s.t. Merlim (I), 19' 38" s.t. Merlim (I)



AMMONITI: Musumeci (I)



ARBITRI: Saša Tomić (CRO), Costas Nicolaou (CYP), Antonios Adamopoulos (GRE)



NOTE: Presenti 2.500 spettatori





