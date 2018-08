Sport

Caolcio, Vico Equense - Il sesto innesto è del Franco. Puntellata anche la difesa di mister Spano

lunedì 27 agosto 2018 - 08:35

Il sesto innesto dell'ASD Vico Equense 1958 è il difensore Francesco Del Franco, classe 1986, che in carriera ha vestito - tra le altre - le maglie di Mariglianese, Albanova, Barano, Ebolitana, Sant'Antonio Abate, Turris e pure Ischia in Serie D. Del Franco ha sostenuto già le sue prime due sedute di allenamento con i nuovi compagni e oggi sarà presente alla ripresa per iniziare a preparare la prima gara ufficiale della stagione, in programma sabato a Brusciano contro la Maued (calcio di inizio ore 16). Il ritorno della sfida di Coppa Italia si disputerà invece a Massaquano il 12 settembre.

Con Del Franco, dunque, il Vico Equense ha completato anche la retroguardia dopo aver puntellato gli altri reparti con gli innesti di Navarra tra i pali, Inserra e Arenella a centrocampo, Porzio e Granato davanti. Adesso, al netto di eventuali ultimi ritocchi, mister Spano ha a disposizione una rosa in grado di ben figurare in un campionato che si annuncia particolarmente competitivo e nel quale il Vico vuole recitare la sua parte tenendo presente che l'obiettivo primario resta la valorizzazione dei giovani calciatori locali.

Gli ultimi articoli di Sport