Calcio,niente ripescaggio per il Vico. Spano: Â«Noi comunque protagonistiÂ»

Calcio,niente ripescaggio per il Vico. Spano: «Noi comunque protagonisti»

venerdì 27 luglio 2018 - 09:22

Tommaso Spano

Non è arrivato il ripescaggio in Eccellenza ma non per questo l'Asd Vico Equense 1958 si perde d'animo. Anzi, dirigenti e staff tecnico sono determinati ad essere protagonisti nella prossima stagione in Promozione. Una categoria, per altro, già conosciuta da mister Spano e dai suoi ragazzi: "Ripartiremo da dove avevamo lasciato, abbiamo sfiorato i play off e dunque siamo già un gruppo valido che, ovviamente, andrà puntellato con innesti di qualità in vista di un campionato che si annuncia particolarmente duro visto il livello delle avversarie".



INIZIATIVE Il club del presidente Capasso, che in questo giorni ha provveduto a definire i quadri dirigenziali, è pronto ad allargare ulteriormente i suo orizzonti.

Al vaglio anche alcune iniziative per festeggiare i 60 anni del calcio a Vico Equense. "Saranno i calciatori locali il nostro valore aggiunto - conclude mister Spano - perché vogliamo valorizzarli come è giusto che sia, però nei prossimi giorni ufficializzeremo i nomi dei nuovi elementi che completeranno l'organico. Per questo motivo inizieremo la preparazione il 6 agosto: l'idea è quella di avere al più presto una rosa quanto più vicina possibile a quella definitiva".

