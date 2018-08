Sport

Calcio, Vico Equense. Iniziata la stagione, subito protagonista il pallone

lunedì 6 agosto 2018 - 19:47

La stagione dell'Asd Vico Equense 1958 è iniziata alle 17 di oggi, dopo che mister Spano, il presidente Capsso e tutto lo staff dirigenziale hanno salutato la squadra che si è radunata puntuale a Massaquano. Agli ordini dello staff tecnico, che si avvarrà anche della collaborazione del professor Vicedomini per la parte atletica, i ragazzi si sono prima sottoposti alle consuete operazioni di peso e poi hanno iniziato a sudare sul campo in erba sintetica di Via Raspaolo. Il gran caldo ha reso ancor più faticosa del previsto la prima seduta della stagione.

La settimana si annuncia molto dura visto che proseguirà con un allenamento al giorno fino a sabato quando è in programma la prima amichevole che servirà a mister Spano per valutare i progressi fatti. Il tecnico vicano ha comunque fatto rotolare il pallone già in occasione della seduta odierna. La partitella a metà campo, vinta dalla squadra blu, ha regalato la curiosità del primo gol stagionale, segnato da uno degli elementi in prova che sono oggetto di valutazione da parte del club.

