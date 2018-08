Calcio, Vico Equense - Borriello e Mosca completano la rosa. Porzio carica: Â«noi protagonistiÂ»

Sport

Calcio, Vico Equense - Borriello e Mosca completano la rosa. Porzio carica: «noi protagonisti»

mercoledì 29 agosto 2018 - 10:47

La settimana che porterà al primo impegno ufficiale della stagione, in Coppa Italia contro la Maued a Brusciano (calcio di inizio ore 16, gara di ritorno a Massaquano mercoledì 12 settembre), è iniziata in casa ASD Vico Equense 1958 con altre due novità che completano l'organico a disposizione di mister Spano. Dalla Turris è stato prelevato in prestito l'attaccante Michele Borriello, classe '99, che ha giocato le ultime due stagioni in D con i corallini mettendo anche a segno quattro reti nello scorso campionato. Borriello - in foto con il cappellino - rappresenta un ulteriore innesto di qualità nel reparto offensivo mentre tra i pali, ad affiancare l'altro neo acquisto Navarra, ci sarà Vincenzo Mosca, classe '95 (in foto mentre firma con il Vico), in passato già con Juve Stabia e Savoia. Navarra, Mosca ed il giovane Savarese ('2002) sono affidati alle cure del preparatore dei portieri Donato Vespe.



GRINTA Il gruppo, dunque, è praticamente al completo ed a trascinarlo in allenamento è spesso Ciro Porzio, trequartista di Vico Equense che per la prima volta indosserà i colori della sua squadra del cuore: "Non è stata una scelta dettata da esigenze lavorative o di comodo, se sono qui è perché avevo il desiderio di giocare a Vico ma soprattutto perché ho ancora tanto da dimostrare - spiega Porzio -.

La C, la D e le altre esperienze che ho vissuto appartengono al passato, adesso dobbiamo dare tutti il massimo per questa maglia, a partire dal sottoscritto". Porzio conosce già le difficoltà della Promozione: "Ho studiato il girone, ci sono quattro o cinque squadre davvero forti ma noi saremo protagonisti, vogliamo esserlo. Il club ha una organizzazione eccellente e merita categorie superiori ma dovremo calarci tutti in fretta nella realtà di questo campionato per poter ben figurare". Questo l'auspicio di Porzio, che ne ha però anche un altro di carattere emozionale: "Mi farebbe piacere riportare entusiasmo nella piazza, rivedere tanta gente a Massaquano e sentire vicino il nostro tifo. Da vicano sento di essere un simbolo di questo progetto".

