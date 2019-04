Sport

Calcio - Centocinquanta volte Fabio, nuovo record per l'attaccante stabiese

Nonostante la sconfitta interna contro la Lazio, Quagliarella segna e sale a quota 150 gol in Serie A: è a un passo dall’eguagliare il record di Gigi Riva.

di Davide Soccavo lunedì 29 aprile 2019 - 14:31

Traguardi senza fine per il bomber originario della città delle acque. Lo stabiese Fabio Quagliarella è arrivato a quota 150 gol messi a segno nel campionato di Serie A. La sua rete contro la Lazio gli ha consentito di agguantare un nuovo record personale, ma non ha permesso alla Samp di evitare la sconfitta. I blucerchiati escono sconfitti tra le mura del Luigi Ferraris, subendo le due reti dei biancocelesti di Simone Inzaghi e dicono addio all’ Europa League. Tuttavia, i tifosi possono guardare il bicchiere mezzo pieno e brindare al bomber classe 83’, che ancora una volta non ha smesso di stupire.

Non solo. Statistiche alla mano, Quagliarella potrebbe eguagliare il record di Gigi Riva, se l’attaccante stabiese metterà a segno altre sei reti nelle ultime quattro partite del campionato. Nel frattempo, il giocatore si gode il primato della classifica marcatori di massima serie con 3 gol di distacco dal pallone d’oro Cristiano Ronaldo. Inoltre, è persino entrato nella “Top26” dei migliori marcatori della storia della Serie A, occupando attualmente il 26esimo posto dietro a Hernan Crespo e Istvan Nyers (153 gol).