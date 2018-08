Sport

ASD Vico Equense, domani si comincia. Raduno e convocati

domenica 5 agosto 2018 - 13:21

Ci siamo, l'attesa è finita: scatterà domani pomeriggio a Massaquano la stagione dell'Asd Vico Equense 1958. Del resto, l'inizio della Coppa Italia e del campionato di Promozione si avvicina ed il gruppo del presidente Capasso ha fretta di cominciare a sudare agli ordini di mister Spano. Tante le conferme, a partire dai molti ragazzi di Vico che già lo scorso anno si sono dimostrati preziosi per le sorti della squadra. A breve, invece, verranno ufficializzati i nuovi innesti, per svelare i nomi dei quali si attendono le firme sulle fatidiche liste. Di certo, comunque, i dirigenti non deluderanno le attese della tifoseria che ci si augura possa rappresentare un valore aggiunto nella stagione in cui si celebrano anche i 60 anni del calcio a Vico.

Sedici i convocati che compongono quella che è al momento la rosa a disposizione del tecnico Spano. Portieri: Gennaro Savarese (2002) Difensori: Francesco Savarese, Alberto Raganati, Davide Staiano, Vincenzo Imperato (2000), Francesco Oliva (2001), Simone Imperato (2002), Giuseppe Marciano (2001) Centrocampisti: Davide Vanacore (2000), Gaetano De Gennaro (2001), Francesco Correale (1999), Ciro Coppola (2001) Attaccanti: Giuseppe Mottola (2001), Antonino De Simone, Marco Manganaro (2000), Marco Cuomo (2001).

