Politica & Lavoro

Torre del Greco - Comunali, nuovi componenti nella coalizione di centrodestra

Si tratta dell’ex vicesindaco Antonio Spierto e dell’ex consigliere Gabriele Capuani.

venerdì 13 aprile 2018 - 08:41

Ancora al lavoro i partiti di Centrodestra in previsione delle Comunali di giugno. Con l’ultima riunione svolta ieri sera, si va delineando pian piano il quadro dei componenti che parteciperanno alla coalizione. Diverse le new entry, come quella dell’ex vicesindaco Antonio Spierto e dell’ex consigliere Gabriele Capuani.



Ieri sera, nella sede di Forza Italia di via Vittorio Veneto, si è svolta la riunione dei partiti del Centrodestra.



Hanno partecipato i partiti Forza Italia (rappresentata da Cinzia Mirabella e Gabriella Palomba) , Fratelli d’Italia (con Alessandra Tabernacolo, Vittorio De Carlo e Franco Cuciniello), il Partito Repubblicano Italiano (presente Ottavio Bello) e Noi con l’Italia (con il segretario cittadino Milena Ciaravolo).

Presenti anche l’ex vicesindaco Antonio Spierto e il consigliere comunale uscente Gabriele Capuani.



“Da oggi – hanno dichiarato Spierto e Capuani – aderiamo con convinzione al progetto politico portato avanti fin qui dal Centrodestra torrese”.



Dopo aver avviato i punti programmatici della coalizione, i presenti si sono dati appuntamento per lunedì prossimo per una nuova riunione in cui verrà ufficializzato il nome del candidato sindaco che guiderà il raggruppamento di Centrodestra.

Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro