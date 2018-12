Sorrento - Premio Museo Correale, De Gregorio (Eav): Â«Nuovi treni e metro notturna per la penisolaÂ»

Politica & Lavoro

Sorrento - Premio Museo Correale, De Gregorio (Eav): «Nuovi treni e metro notturna per la penisola»

Queste le proposte del presidente Eav nell'ambito dell'iniziativa "Il Museo Correale incontra e premia". Interventi anche di Gesac, Msc, Abbac e La Grande Onda sul tema ambiente ed eliminazione della plastica.

di Francesco Pascuzzo giovedì 13 dicembre 2018 - 08:31

Si è svolto questa sera a Sorrento, presso il salone degli specchi del Museo Correale di Terranova, l'evento di premiazione sul tema trasporti, turismo e ambiente. Lo staff del museo sorrentino, col suo presidente Gaetano Mauro, ha incontrato e conferito tre riconoscimenti a tre diversi esponenti del trasporto in Campania. Ha avviato il dibattito, dopo i saluti istituzionali dell'assessore Massimo Coppola per il Comune di Sorrento, il delegato Abbac per l'area costiera Sergio Fedele, introdotto dalla moderatrice Costanza Martina Vitale (giornalista). Dalle esigenze di ricettività in penisola, legate anche ad un'offerta extra alberghiera sempre crescente, l'appello agli esercenti dell'impresa logistica per un trasporto a misura di turista. Primo a prender la parola l'a.d. di Gesac aereoporto di Napoli Capodichino, Armando Brunini, seguito dal presidente Eav Umberto De Gregorio e dal manager Msc Raffaele Staiano, per quanto riguarda la crocieristica. Tutti hanno sottolineato l'impegno verso la riduzione e progressiva eliminazione della plastica dalla loro attività, dagli uffici ai mezzi di trasporto, fino al mare. Tale è infatti il filo conduttore dell'evento intero, incentrato sulla tematica ambientale, cui si è dapprima allacciata anche la fondatrice del movimento civico La Grande Onda, Laura Cuomo.





Importanti novità, inoltre, quelle annunciate dal numero uno del consorzio campano di trasporto pubblico Eav. Dopo la pubblicazione del rapporto 'Pendolaria 2018' sulla stampa locale, infatti, il presidente Umberto De Gregorio ha scelto di affrontare anche il nodo TPL e, in particolare, la ferrovia Circumvesuviana. Il treno è il principale mezzo di collegamento per la penisola sorrentina con Napoli e la regione, dunque è con l'occasione che il leader dell'azienda regionale di trasporti ha annunciato l'arrivo di una gara per l'acquisto di nuovi elettrotreni volti a potenziare la flotta di cui l'ente dispone. Proposta poi l'introduzione di una metropolitana notturna sorrentina, con corse supplementari dalle 22,30 alle 2,00 di notte. Fasce orarie e giornaliere con possibile estensione delle corse notturne a Castellammare in dati giorni della settimana, potrebbero a detta del presidente Eav rimediare alla congestione del traffico da e per la penisola. Ultima news, importante sotto il profilo lavoro e svecchiamento del personale, l'arrivo di un grande concorso. Il primo caso di concorso pubblico in una partecipata italiana per l'assunzione di centinaia di risorse umane nel consorzio di tpl. Il tutto in coerenza con una prospettiva di miglioramento dell'economia turistica della penisola e in vista di una mobilità sostenibile per tutti.