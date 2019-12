Politica & Lavoro

Sant'Antonio Abate - 'Una città a misura di famiglia': idee e politiche a sostegno delle fasce deboli

Il Convegno è in programma sabato 14 Dicembre alle ore 10:00 nella Sala Consiliare del Comune di Sant’Antonio Abate.

di Maria Felice Ferrara mercoledì 4 dicembre 2019 - 20:51

Sabato 14 Dicembre, la Sala Consiliare del Comune di Sant’Antonio Abate sarà il palcoscenico del convegno "Una città a misura di famiglia", realizzato in cooperazione con il Forum delle Associazioni Familiari, con l'Associazione delle Famiglie Confederazione Italiana (AFI) e Servizi per l'Organizzazione del Lavoro e la Creazione dell'Occupazione (SOLCO).

Il meeting, in programma per le ore 10:00, nasce dalla persistente volontà dell’Amministrazione Abagnale di garantire sostegno alle famiglie abatesi mediante un sistema di interventi coerente e integrato in tema di supporto alla genitorialità, alla conciliazione vita-lavoro, al welfare aziendale, ai caregiver per la non autosufficienza e a progetti di promozione dell'autonomia delle persone con disabilità.

Ad aprire le danze del confronto, il Vicesindaco di Sant’Antonio Abate, Giuseppe Abagnale, e il Presidente Afi locale, Michele Tarallo, mentre a presiedere il tavolo dei lavori ci saranno Pinella Crimi del Direttivo nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, che si soffermerà sul tema delle politiche familiari territoriali, l’Assessore alle politiche sociali, la dott.

ssa Antonietta Rosanova, che si occuperà del fattore famiglia, ed infine prenderà parola Marco Giordano, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari in Campania.



«Le famiglie abatesi e ogni singolo individuo che le compone, sono al centro della nostra azione amministrativa – si legge sulla pagina facebook del Comune - costantemente, con tutti i mezzi a nostra disposizione, analizziamo il contesto socio-economico da cui nascono le idee e le scelte delle nostre politiche sociali per le fasce più deboli della popolazione. La famiglia è al centro di mutamenti profondi, ma non bisogna sottovalutarne l'eccezionale funzione di sostegno relazionale, sociale ed economico. Le politiche di tutela e di promozione della famiglia rappresentano un investimento per lo sviluppo sociale inclusivo e sostenibile della comunità».





