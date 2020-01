Pompei - Collettore sub1, completato primo tratto. Longobardi: Â«Opera fondamentale per il territorio e l'ambienteÂ»

Politica & Lavoro

Pompei - Collettore sub1, completato primo tratto. Longobardi: «Opera fondamentale per il territorio e l'ambiente»

Gli esperti della Regione hanno anche effettuato prove tecniche: esito positivo.

giovedì 23 gennaio 2020 - 15:32

«Importanti novità per i Cittadini: i lavori del collettore Sub 1, un’opera decisiva per la tutela ambientale di Santa Maria La Carità, Pompei, Scafati, Sant'Antonio Abate sono giunti ad una fase molto avanzata». Lo ha annunciato il Consigliere Regionale della Campania, Alfonso Longobardi, Vicepresidente della Commissione Bilancio.



In particolare è stato completato il tratto che riguarda la zona di Pompei e gli esperti della Regione Campania hanno effettuato alcuni test tecnici per verificare la piena funzionalità dell’infrastruttura. «Nei prossimi giorni – prosegue Longobardi - mi recherò personalmente sul cantiere per vedere insieme agli amici dei Comitati civici ed ai residenti lo stato di avanzamento dei lavori».



«Come tutti sanno – spiega Longobardi - quella del Sub 1 è un’infrastruttura di urbanizzazione primaria cruciale per il territorio e per la salute pubblica. La zona interessata attende da decenni di avere reti fognarie e impianti di depurazione completati e funzionanti. Solo così si potranno gestire in maniera sicura i reflui di un vasto comprensorio che comprende diverse decine di migliaia di abitanti.

Voglio ringraziare gli operai che lavorano nel cantiere ed i tecnici della Regione, a partire dall’ing. Massimo Mariconda, che da sempre segue con grande professionalità il completamento dell’opera. Siamo sempre stati ottimisti sull’effettiva e positiva conclusione dei lavori ed oggi abbiamo raggiunto una tappa importante. Credo che a breve il collettore sarà terminato e potrà andare in funzione come i cittadini attendono».



«La politica del fare che stiamo attuando giorno dopo giorno – conclude il consigliere regionale - sta dando risultati straordinari e positivi alle nostre Comunità. In questi anni da consigliere regionale ho effettuato con gli amici dei Comitati civici, le associazioni ambientaliste e i residenti, decine di sopralluoghi al fine di superare ogni criticità nei lavori e nelle procedure tecniche in capo alla Regione Campania. Per questo oggi si vedono in maniera diretta e concreta i risultati e l’apporto politico e istituzionale che ho assicurato. Abbiamo preso impegni pubblici con i Cittadini e li stiamo rispettando tutti, uno ad uno».

