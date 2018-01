Politica & Lavoro

Piano di Sorrento - Forum dei Giovani: arriva la 'Befana solidale'

Ieri la raccolta di fondi attraverso il torneo di Cucù, oggi la consegna di regali per i bambini della Casa Famiglia “Myriam” sita in Meta di Sorrento.

di Angelina Scarpati sabato 6 gennaio 2018 - 21:38

Natale è tempo di condivisione, non quella retorica, ma quella dei fatti. E’ questo lo Spirito con cui ha vissuto l’ Epifania il Forum dei Giovani di Piano di Sorrento. Ieri si è svolto, su sua iniziativa, il torneo di Cucù con cui sono stati raccolti fondi per acquistare regali per i bambini ospiti della Casa Famiglia Myriam di Meta di Sorrento. Oggi si è svolta la loro consegna.

Grazie all’iniziativa sono stati acquistati giocattoli e dolciumi per una cifra superiore ai 100 euro. Massima trasparenza nella realizzazione dell’iniziativa con pubblicazione delle spese sostenute attraverso i canali social del Forum: “ Lo sappiamo che il bene si fa in silenzio ma per una questione di correttezza abbiamo pubblicato anche gli scontrini”.

Chiaro l’intento dell’iniziativa: “Speriamo di rendere questa giornata migliore a ragazzi che lo meritano”.

Sei i piccoli ospiti della struttura, sei sorrisi donati in occasione di questa giornata che chiude il periodo delle Festività natalizie, la festa dei bambini- alle volte solo quelli più fortunati-per eccellenza.

Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro