Gragnano - Si dimette l'assessore Iozzino: Â«Per me Ã¨ stato un grande orgoglioÂ»

Gragnano - Si dimette l'assessore Iozzino: «Per me è stato un grande orgoglio»

Il motivo della decisione:«Ho ricevuto un’offerta di lavoro lontano dalla città».

sabato 28 settembre 2019 - 15:55

“Ringrazierò sempre il sindaco Paolo Cimmino per l’opportunità che mi ha offerto un anno fa e per la fiducia che mi ha dimostrato in più occasioni. Essere assessore nella mia città ha rappresentato per me un grande motivo di orgoglio”. Sono le parole di Simona Iozzino, ex assessore alle Politiche Sociali, il giorno dopo le dimissioni rassegnate nelle mani del sindaco. Parole che rappresentano una sorta di schiarita nel quadro politico di maggioranza e che, almeno per il momento, sembrano allontanare gli spettri di una crisi che aleggiano da diverse settimane sul palazzo comunale di via Vittorio Veneto. La Iozzino ha infatti escluso problemi politici, motivando le sue dimissioni con esigenze personali.



“Ho ricevuto un’offerta di lavoro lontano dalla città di Gragnano – continua – e mi è dispiaciuto lasciare la giunta proprio adesso, perché so che c’è ancora tanto lavoro da fare e tanti progetti in cantiere.

Vado via però con la consapevolezza che qualche passo in avanti è stato fatto. Abbiamo realizzato grandi eventi – prosegue - portando i cittadini a rivivere il proprio paese, come per il carnevale in strada e per le serate enogastronomiche. Molta attenzione è stata dedicata anche al sociale, con la settimana focalizzata sull’autismo e i pacchi alimentari. La mia fortuna – conclude la Iozzino – è stata quella di poter contare sempre su un gruppo, quello di Gragnano Hub, forte nei valori e negli intenti”. E proprio alla civica Gragnano Hub dovrebbe spettare il nuovo assessore alle Politiche Sociali. A tal proposito, si terrà la prossima settimana una riunione di maggioranza, al termine della quale si dovrebbero avere le idee più chiare sul successore della Iozzino.

