Gragnano - Premio pasta, dalla Regione 150mila euro per 3 anni

Alfonso Longobardi: «Approvato un bilancio di rigore e sviluppo per la Campania».

mercoledì 25 dicembre 2019 - 09:12

«Abbiamo approvato ieri in Consiglio regionale la legge di stabilità 2020. Un bilancio di rigore e sviluppo per la Campania». Lo ha detto il Consigliere regionale Alfonso Longobardi, Vicepresidente della commissione bilancio.



«Ho fatto inserire il rifinanzamento di tre leggi: 600mila euro per il 'Durante Noi/Dopo di Noi' per i cittadini diversamente abili, 300mila euro per la legge sulla Lingua italiana dei segni e 300mila euro per 'Eccellenze campane', un fondo questo per valorizzare le attività del settore agro-alimentare e per i prodotti tipici. Inoltre abbiamo accolto la proposta di Forza Italia di sostenere le antiche terme di Castellammare di Stabia con 500mila euro per tre anni e istituire il premio pasta di Gragnano con 150mila euro per tre anni».





«È una manovra - spiega Longobardi - che mette in ordine i conti del bilancio regionale e prevede investimenti mirati per la crescita socio economica e occupazionale. Responsabilità e continuità sono i due pilastri della manovra regionale così da assicurare interventi di sostegno alle famiglie e alle imprese. Che il 2020 sia l'anno del lavoro , dello sviluppo economico , dello scorrimento delle graduatorie degli idonei , della stabilità per i tanti giovani e padri e madri di famiglia che attendono di trovare occupazione duratura. Personalmente monitorero' in Regione i provvedimenti necessari affinché tutto ciò avvenga».

