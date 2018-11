Politica & Lavoro

Gragnano - Ex scalo merci, al via i lavori di restyling

Sarà un parcheggio da lunedì al venerdì. Spazio riservato ai mercatini nel fine settimana.

di Ciro Serrapica venerdì 2 novembre 2018 - 09:12

L 'ex scalo merci di Gragnano sarà presto oggetto di un importante intervento di riqualificazione. Dopo tanti anni di abbandono, la struttura sembrava ormai irrecuperabile. Molti i cittadini indignati ultimamente poiché in quest'ultimo periodo era stato utilizzato addirittura come deposito di rifiuti provenienti dal cantiere di via Vittorio Veneto. Rifiuti che si è anche poi scoperto contenessero eternit e questo ha fatto sì che lo scalo fosse bloccato e sequestrato. Ma negli ultimi giorni c'è stato il via libera per dissequestrare l 'ex scalo merci e per poter procedere con un nuovo restyling.



Già scelta la ditta appaltatrice attraverso una gara pubblica. Il costo totale dell'operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 60mila euro, soldi che saranno messi a disposizione dal Comune. L'amministrazione comunale già due anni fa aveva programmato questa operazione, ma solo oggi sembra che si possa realizzare.



I lavori comprenderanno adeguamenti e aggiustamenti dell’intera zona, ma soprattutto la creazione di un nuovo manto impermeabilizzato con un tappetino bituminoso, e la creazione di altri muretti di un metro e mezzo. In più ci sarà l'eliminazione del cancello principale e l'abbassamento dei muri laterali dell'ingresso.



Purtroppo in questa opera non è inclusa la struttura pericolante che si trova all'interno dell'ex scalo merci, infatti l'amministrazione comunale sta cercando di recuperare la struttura con un secondo Project financing.



Ma al momento l'edificio è circondato da una recinzione e controllato periodicamente per evitare il peggio a causa dell'evidente rischio crollo. In questa struttura fino a pochi mesi fa abitava anche un senzatetto, che è stato successivamente allontanato dalla zona visto il pericolo. Ed è statolo stesso sindaco Paolo a rassicurare i cittadini raccontando che la parte dove si trova questo edificio resterà inutilizzata ma in attesa di nuove idee.



Purtroppo però non basteranno le solo buone intenzioni e idee ma ci vorrà anche un sostanzioso fondo economico per ridare luce alla struttura. Mentre. per quanto riguarda l'intera area dell' ex scalo merci, dopo il restyling, avrà diverse funzioni: dal lunedì al venerdì saranno attive le strisce blu per la sosta dei veicoli, mentre il sabato ospiterà il mercato rionale che verrà dislocato proprio nell'ex Scalo merci. La domenica potrà essere utilizzato per nuovi eventi, manifestazioni e anche esposizioni di mercatini di tutti i generi, ma soprattutto quelli che riguarderanno gli alimenti, in particolare i prodotti a km 0.