Politica & Lavoro

Gragnano - Dalla giunta ok al restyling alle tribune del campo sportivo San Michele

L’importo complessivo dell’intervento è pari a 60mila euro e sarà oggetto di richiesta di finanziamento.

sabato 1 febbraio 2020 - 13:17

Un intervento di restyling alle tribune del campo sportivo San Michele. E’ il progetto approvato in giunta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Paolo Cimmino, riguardante lavori urgenti da eseguirsi all’interno della struttura sportiva di via Santa Croce. Una maggioranza che ha votato in maniera compatta il progetto esecutivo, proposto dall’assessore ai Lavori Pubblici Aniello D’Auria. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 60mila euro e sarà oggetto di richiesta di finanziamento, nell’ambito delle risorse stanziate dalla Regione Campania, con “Manifestazione di interesse relativa all’utilizzo delle economie derivanti dalla “Summer Universiade Napoli 2019” per interventi urgenti”.

Ad illustrare il progetto è lo stesso D’Auria. “I lavori – commenta – prevedono l’impermeabilizzazione delle due tribune che presentano notevoli infiltrazioni in tutti i locali sottostanti, tra cui quelli destinati a spogliatoi e palestra, e sono dunque finalizzati a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza e di salubrità della struttura sportiva”. Un progetto che renderà dunque più sicuro l’impianto sportivo che ospita le gare casalinghe della locale squadra di calcio, che milita nel campionato regionale di Eccellenza.

