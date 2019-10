Politica & Lavoro

Gragnano - Al via il servizio di trasporto scolastico

Inizio fissato per il prossimo 14 ottobre. E’ stato l’assessore all’Istruzione Chiara Caso a tranquillizzare i cittadini.

venerdì 4 ottobre 2019 - 17:44

Prenderà il via lunedì 14 ottobre il servizio di trasporto scolastico del Comune. Dopo le polemiche portate avanti dai genitori, soprattutto quelli residenti nelle aree periferiche e collinari di Gragnano, l’ente locale ha deciso di accelerare l’iter per garantire il servizio alla cittadinanza già a partire da questo mese. E’ stato l’assessore all’Istruzione Chiara Caso, attraverso una nota ufficiale, a tranquillizzare i cittadini su quest’argomento. L’esponente della giunta guidata dal sindaco Paolo Cimmino ha anche illustrato le modalità per la presentazione delle domande, al fine di usufruire del servizio, in base alle tariffe e al reddito Isee. “Si porta a conoscenza dell’utenza – si legge nel documento firmato dalla Caso – che il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materne, primarie e secondarie di primo grado situate sul territorio del Comune di Gragnano per l’anno 2019/2020 avrà inizio il 14 ottobre 2019.

Pertanto è necessario – continua – allo scopo di applicare le tariffe previste dalla deliberazione di giunta comunale apposita, acquisire i modelli Isee unitamente alla domanda per l’erogazione del servizio. Si invitano pertanto i cittadini che vorranno usufruire del servizio già dal 14 ottobre, a presentare tale documentazione presso l’ufficio Pubblica Istruzione, situato nel palazzo dell’ex Pretura in via Vittorio Veneto, entro e non oltre il 12 ottobre”. Il modello della domanda può essere ritirato presso il servizio Pubblica Istruzione, lo sportello U.R.P. del Comune o scaricato dal sito istituzionale dell’ente.



