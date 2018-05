Castellammare - Zes, Tonino Scala (Liberi e Uguali): Â«Una grande opportunitÃ  per la cittÃ Â»

Politica & Lavoro

Castellammare - Zes, Tonino Scala (Liberi e Uguali): «Una grande opportunità per la città»

«Non possiamo più perdere tempo e sprecare occasioni e risorse, come è stato fatto in questi anni»

lunedì 14 maggio 2018 - 18:20

«L’istituzione della Zona Economica Speciale, afferma la Regione, rappresenta un’importante opportunità per la Campania di creare sviluppo e nuova occupazione. Essendo fortemente convinto che la ZES sia uno dei pochissimi strumenti che la politica nazionale e regionale ha predisposto per rianimare l'economia del Mezzogiorno, ho previsto, tra le azioni da intraprendere non appena eletto, l’insediamento di un tavolo per lo sviluppo e il rilancio di Castellammare per confrontarmi, con le tutte le parti sociali, su Zes, fondi delle nuova programmazione europea, area di crisi complessa, Grande progetto Pompei. Non solo. Entro gennaio 2019, mi farò promotore di una Conferenza cittadina programmatica sul futuro di Castellammare di Stabia». A dirlo è il candidato sindaco di Liberi e Uguali, Tonino Scala in merito all'inserimento di Castellammare all'interno della Zes.

«Non possiamo più perdere tempo e sprecare occasioni e risorse, come è stato fatto in questi anni. L’ 11 Giugno chiederò d’incontrare il Presidente della Regione e dell’ Autorità Portuale e convocherò il “Tavolo per lo sviluppo” entro il 20 giugno. Voglio che da subito sia chiaro che le scelte vanno condivise e costruite con le forze sociali, con il ricco mondo delle competenze e di giovani presenti nella nostra città. Insieme recuperiamo il tempo perso, mandiamo a casa mistificatori e ammucchiate di potere. Con me, con la mia squadra di assessori, con la mia maggioranza compatta Castellammare riparte. Facciamolo insieme , capovolgiamo la città» conclude.

