Castellammare - Stadio Romeo Menti, gli uffici a lavoro per la grana sediolini. Intanto arriva il via libera per i pannelli solari

Il consigliere comunale Sica spiega: «L'amministrazione sta facendo il possibile per evitare danni alla società». Sono stati invece appaltati i lavori per l'installazione dei pannelli solari

di genesp martedì 7 gennaio 2020 - 15:05

Il 1 febbraio si avvicina e il Comune di Castellammare è a lavoro per installare i sediolini all'interno del Romeo Menti per salvare la stagione della Juve Stabia. Anche se nelle ultime ore il grido d'allarme della società ha alimentato la forte reazione dei tifosi delle vespe, a Palazzo Farnese sembra regnare la tranquillità. La gara d'appalto per affidare i lavori dovrebbe partire nei prossimi giorni ed entro la fine di gennaio tutto dovrebbe essere pronto. A confermarlo è anche il consigliere comunale di maggioranza Ernesto Sica, da sempre vicino alle tematiche della Juve Stabia: «Mi sono confrontato con gli uffici e li ho sollecitati più volte. Loro mi hanno sempre detto che non ci saranno problemi. Purtroppo gli uffici sono in carenza da personale e questo sta provocando dei ritardi in tutti i settori, non solo in quello relativo allo stadio. Ma per quanto riguarda i sediolini la documentazione è pronta e il tutto dovrebbe partire a breve. Ricordiamo anche che in estate i sediolini nelle due tribune furono posizionati in due giorni.

Ora quelli che dovranno essere posizionati sono veramente pochi quindi la tempistica potrebbe essere anche minore. Tuttavia l'amministrazione sta facendo il possibile per evitare danni alla società».



Mentre la questione sediolini tiene ancora banco a Castellammare di Stabia, arrivano buone notizie per lo stadio Romeo Menti. I lavori per installare i pannelli solari sono stati appaltati regolarmente al costo complessivo di circa 100mila euro. A vincere il servizio è stata una ditta di Nola che ora dovrà lavorare per realizzare il tutto. La svolta ecologica dell'impianto sportivo di via Cosenza permetterà al Comune di risparmiare sui costi di gestione con dei vantaggi che saranno notevoli anche per la Juve Stabia. Ma prima di ogni altra cosa i tifosi attendono lo sblocco della grana sediolini così da non dover esiliare in altri stadi della Campania e rischiare punti di penalizzazione in classifica.

