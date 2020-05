Castellammare - Spiagge libere aperte ma senza regole . Â«E' a rischio la nostra saluteÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - Spiagge libere aperte ma senza regole . «E' a rischio la nostra salute»

Mozione del Movimento 5 Stelle al sindaco e alla giunta.

sabato 30 maggio 2020 - 09:06

«Con le recenti disposizioni per la prevenzione del contagio i lidi privati hanno dovuto riadattare gli spazi per garantire ai loro clienti un servizio sicuro. Questo però non è avvenuto per le poche, ma essenziali, spiagge pubbliche che abbiamo sul nostro litorale. Il sindaco e la sua giunta non hanno ancora elaborato nessun piano per la messa in sicurezza di quelle spiagge che ogni anno ospitano centinaia di persone». E' quanto afferma Francesco Nappi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Ed in effetti, fino ad ora, i controlli sulle spiegge sono stati nulli ed i cittadini si sono recati al mare senza conoscere regole precise, se non quelle emanate dalla regione Campania.





«La salute è fondamentale e la sicurezza dei cittadini è un dovere che l'amministrazione deve portare avanti con rigore e tempestività - chiarisce Nappi - L'assenza di un'adeguata regolamentazione sul corretto utilizzo delle spiagge libere darebbe luogo ad un accesso incontrollato e ad un probabile sovraffollamento delle spiagge mettendo a rischio la nostra salute».



«È per questo che il nostro consigliere Francesco Nappi ha recentemente presentato una mozione che impegna il sindaco e la giunta a provvedere con urgenza a questa mancanza che è una vera e propria necessità per tutti noi» fanno sapere dal locale Movimento.

