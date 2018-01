Castellammare - Sint. Pannullo: Â«Positivo incontro con l'Unione Industriali, a fine gennaio nuovo appuntamentoÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - Sint. Pannullo: «Positivo incontro con l'Unione Industriali, a fine gennaio nuovo appuntamento»

Nessun altro dettaglio è stato per ora comunicato dal sindaco su questa importante questione.

lunedì 8 gennaio 2018 - 15:05

«Procede a ritmi serrati il nostro programma di comunicazione del nuovo piano industriale di Sint. Insieme a Biagio Vanacore, presidente della partecipata del Comune, abbiamo avuto modo di incontrare il direttore generale dell’Unione Industriale di Napoli, Michele Lignola. L’incontro è stato propedeutico ad un successivo appuntamento che si terrà, entro fine gennaio, con gli interlocutori interessati». Ad affermarlo è il sindaco Antonio Pannullo, a margine dell’incontro avvenuto presso la sede dell’Unione Industriale di Napoli, a cui ha partecipato anche l'amministratore unico di Sint Biagio Vanacore.

Si apre così la road map che dovrà portare alla pubblicazione entro inizio febbraio della manifestazione negoziale di dialogo comparativo per il rilancio delle Terme, sulla scia del piano industriale messo a punto dall'advisor, che pone sotto l'egida di Sint sia le Antiche che le Nuove Terme. I prossimi incontri avverranno in Regione, presso le sedi romane degli ordini professionali e, in ultimo, al Parlamento Europeo, allo scopo di sondare l'interesse globale in merito alla rinascita dell Terme nella Città delle Acque.

