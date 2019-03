Castellammare - Question time, Scafarto: Â«Isola ecologica in via Di Giacomo. In estate maggiore attenzione all'acqua della MadonnaÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - Question time, Scafarto: «Isola ecologica in via Di Giacomo. In estate maggiore attenzione all'acqua della Madonna»

L'assessore risponde ai quesiti del Movimento 5 Stelle. Nappi: «Bene l'isola ecologica. Sulla sicurezza solo spot elettorali».

di De Sio - Rocco mercoledì 6 marzo 2019 - 14:53

Si è svolto questa mattina a Palazzo Farnese il question time in cui gli assessori della giunta comunale sono stati chiamati a rispondere ad alcuni quesiti posti negli ultimi mesi dai consiglieri comunali di minoranza. Sei i temi sui quali l’opposizione ha chiesto chiarimenti all’amministrazione comunale.



Tra questi, l’assessore all’ambiente e alla sicurezza, Gianpaolo Scafarto, ha risposto alla richiesta avanzata dal Movimento 5 Stelle circa la destinazione d’uso dell’area comunale di via Salvatore Di Giacomo e se questa fosse nuovamente destinata alla Sma Campania.



«Sma Campania è andata via dal territorio con la chiusura del contratto da circa un anno – ha spiegato a StabiaChannel l’sasessore Scafarto - Per i locali di via Di Giacomo c'è un discorso con Am Technology riguardo la possibilità che li prendano loro in affitto per fare info point o una succursale dell'isola ecologica».



Soddisfatto delle risposta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Francesco Nappi. «Se si realizzerà l’isola ecologica – ha commentato a StabiaChannel – sarà da ritenersi un buon passo avanti per la gestione dei rifiuti a Castellammare, che faciliterà i cittadini che sono impossibilitati a raggiungere quella sita in traversa Fondo d’Orto».



Sempre Scafarto, poi, ha spiegato che «il Comitato per l’ordine pubblico va composto quando ci sono problematiche annose e patologiche, affrontate in un contesto più ampio.

L'esempio perfetto è quello dell'Immacolata, in quanto gli interventi precedenti non erano stati risolutivi. Il Prefetto comunque non ha convocato la commissione, l'autorità in tal senso è del dirigente del commissariato locale di Polizia. Noi possiamo chiedere di indire il tavolo, ma sarebbe sufficiente anche una riunione con la parte politica. La discrezione in questo senso è tutta del dirigente. Per quanto ci riguarda chiederemo un incontro per l'Acqua della Madonna in vista dell'estate, non vogliamo ripetere quanto accaduto l'anno scorso».



Una precisazione chiesta sempre dal Movimento 5 Stelle. Ma questa volta la risposta di Scafarto non è piaciuta a Nappi. «Il sindaco, in un post su Facebook, il 21 giugno 2018 dichiarava che non appena fosse diventato sindaco avrebbe convocato un tavolo interforze. Di questo tavolo neanche l’ombra. L’assessore Scafarto, molto puntuale ed esaustivo nella risposta all’interrogazione, ha però aggiunto che il sindaco non ha potere di convocare il tavolo interforze. Chiaramente agli spot elettorali dovevano seguire i fatti, fatti che ad oggi non si vedono. Tuttavia l’assessore ha confermato il suo impegno a continuare l’opera di coordinamento della polizia municipale affinché sia assicurata una idonea copertura del servizio nei luoghi e negli orari più sensibili. Ho comunque richiesto una maggiore attenzione in villa comunale, luogo sensibile considerato l’alta affluenza di persone specie nei week end».