Castellammare - Pronto soccorso San Leonardo, in arrivo 10milioni di euro dalla Regione per il restyling

Il progetto prevede l'adeguamento delle sale del pronto soccorso e la realizzazione di un nuovo blocco operatorio. Via libera anche all'ospedale unico in penisola sorrentina (stanziati 65 milioni di euro)

di Gennaro Esposito lunedì 5 agosto 2019 - 15:05

Pioggia di milioni sul San Leonardo di Castellammare. La Regione Campania ha stanziato per l'ospedale stabiese ben 10 milioni e 500mila euro per la realizzazione di un nuovo blocco operatorio oltre che per l'ammodernamento del pronto soccorso. L'intervento rientra nel maxi programma di investimenti voluto dal governatore Vincenzo De Luca per l'edilizia ospedaliera dal costo complessivo di 1 miliardo e 83 milioni di euro. I fondi sono stati distribuiti fra tutti gli ospedali della Campania in base alle esigenze di ogni singola struttura. Castellammare non è stata esclusa dai progetti e presto potrà contare su un nuovo pronto soccorso capace di gestire le centinaia di emergenze che si presentano quotidianamente. In più i medici stabiesi potranno contare su un nuovo blocco operatorio. Accorgimenti che potrebbero eliminare i disagi che ogni giorno si ripetono nel nosocomio del viale Europa offrendo prestazioni sempre migliori ai singoli pazienti.

Presto si conoscerà nel dettaglio il piano dei lavori con le opere che dovranno essere appaltate direttamente dalla Regione Campania. Nel 2020 quindi il San Leonardo potrebbe cambiare decisamente volto rilanciandosi nel mondo della sanità sfruttando tutte le eccellenze presenti fra i reparti.



Ma non solo San Leonardo. La Regione Campania ha anche dato il via libera alla realizzazione dell'ospedale unico della penisola sorrentina che sarà realizzato a Sant'Agnello. Quest'ultimo andrà a sostituire quello di Sorrento e accoglierà tutti gli abitanti della costiera (anche quella amalfitana). L'investimento non è da poco: De Luca ha stanziato ben 65 milioni di euro che serviranno per creare dal nulla una nuova struttura. Stanziati anche 4 milioni e 800mila euro per l'ospedale di Gragnano: serviranno per completare le sale del pronto soccorso.