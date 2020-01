Politica & Lavoro

Castellammare - Piccoli locali nelle piazze, pronta la gara per assegnare 19 chioschi in tutto il territorio comunale

Si potranno vendere prodotti gastronomici ma anche somministrare prodotti alimentari e bevande, frutta e verdura, fìori, artigianato, souvenir, produzioni artistiche tipiche, oggettistica

È pronta la gara per assegnare 19 chioschi sparsi sul territorio comunale. Palazzo Farnese ha ormai completato l'iter ed è pronto a pubblicarlo con la speranza di ricevere proposte dagli imprenditori interessati ai singoli spazi messi a disposizione della collettività. Gli interessati dovranno presentare un progetto tecnico ed economico al Comune di Castellammare che poi valuterà le istanze pervenute, darà loro un punteggio e stilerà una graduatoria. In base a quest'ultima saranno assegnati i primi 19 progetti che riceveranno un piccolo chiosco per la durata di tre anni (prorogabili). Coloro che hanno già in possesso il locale potranno comunque ripresentare domanda. I piccoli locali potranno vendere prodotti gastronomici ma anche somministrare prodotti alimentari e bevande, frutta e verdura, fìori, artigianato, souvenir, produzioni artistiche tipiche, oggettistica ma anche giornali e riviste.





Le aree interessate nelle quali sono presenti i chioschi sono le seguenti: largo tra via Brin e via Caio Duilio nei pressi della fonte Acetosella; via Bonito a ridosso di piazza Fontana Grande; via Bonito area portuale lato sinistro ingresso porto; via Bonito prospiciente piazza Cristoforo Colombo; traversa via Venezia (Campetto Sportivo CMI); corso Alcide De Gasperi (Palazzo dei Tedeschi); traversa Cantieri Mercantili; via Traversa Tavernola (Rione Moscarella); via Napoli (Cimitero); via Napoli (Istituto comprensivo F. di Capua); via G. Cosenza (Villa Gabola); piazzetta Di Maio (Cicerone); viale Dante (Circolo didattico Basilio Cecchi); via Passeggiata Archeologica (Villa San Marco); via Passeggiata Archeologica (Villa Arianna); viale Puglia (Centro Sportivo); via Panoramica incrocio Rivo San Pietro; via Quisisana (Boschi); Strada Statale Sorrentina (Belvedere).

