Castellammare - Operai usciti dal ciclo produttivo chiedono aiuto al sindaco Cimmino

«Faccia un bando per gli stagionale nel settore dell'igiene urbana».

di sr sabato 9 maggio 2020 - 10:02

Operai usciti dal ciclo produttivo, riqualificato dalla regione Campania, ma che ora sono senza lavoro. Parliamo di un gruppo di circa 20 ex operai di Stabia Porto, Avis, Aprea Mare ed indotto Fincantieri che, dopo aver perso il lavoro negli anni passati, hanno beneficiato di corsi di formazione organizzati dalla Regione. In questa fase, hanno anche beneficiato di sostegno al reddito oltre che di diverse esperienze lavorative presso la regione Campania stessa, con diverse qualifiche.



Terminato questo percorso, però, sono ora in attesa di essere impiegati in programmi di carattere sociale anche da parte dei relativi Comuni. «Ci chiediamo se quest'anno, in merito alle ferie dei netturbini, ci sarà un bando rivolto agli stagionali visto che nel capitolato ci sarebbe una clausola sociale specifica – ci hanno raccontato. Quello che chiediamo all’attuale amministrazione è se ci sarà un bando pubblico per coprire i periodi di ferie degli operatori ecologici. Dopo un drammatico periodo come questo, ci sarà una possibilità per le nostre famiglie? Oppure dobbiamo continuare a vivere nel dimenticatoio? Caro sindaco, quest’anno faccia il bando» è quindi la richiesta al primo cittadino stabiese.





Ma non è tutto. Questi ex operai fanno alcune osservazioni. «Viale Libero d' orsi, corso Alcide De Gasperi, nei pressi del porto turistico, via Napoli e tante altre zone della città sono invase da erbacce. Noi siamo in attesa di una possibilità lavorativa stagionale, perché non affidare a noi quest’attività di pulizia?».



«Nel bando di igiene urbana – proseguono - ci dovrebbe essere la clausola sociale. A noi risulterebbe che la ditta vincitrice dovrebbe fare anche lavori di giardinaggio e di scerbatura. Abbiamo iniziato la fase 2 di questa epidemia con diverse zone invase da erbacce- Per questo chiediamo con disperazione al primo cittadino Gaetano Cimmino un bando per gli stagionali».

