Politica & Lavoro

Castellammare - Museo civico a Quisisana e Villa Gabola, 12 milioni di euro in arrivo dalla Regione Campania

Ma non solo: con i fondi Palazzo Farnese potrà riqualificare viale degli Ippocastani e l'ex Monastero della Pace

di Gennaro Esposito lunedì 9 dicembre 2019 - 12:32

12 milioni di euro in arrivo dalla Regione Campania. Il Comune di Castellammare, grazie al lavoro dell'assessore all'Urbanistica Fulvio Calì, ha ottenuto il finanziamento da Palazzo Santa Lucia nell'ambito del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics). Le opere che saranno finanziate con i fondi saranno il Museo Civico a Quisisana (per il quale servirà circa 1 milione di euro); la Villa Gabola nella quale sarà realizzato un centro per giovani (costo dell'intervento circa 3 milioni di euro); l'ex Monastero della Pace nel quale sorgerà un centro di raccolta per giovani, disabili ed anziani (costo dell'intervento 5 milioni di euro); e infine per la riqualificazione di viale degli Ippocastani (la strada che conduce alla Reggia) per 3 milioni di euro.



Tali progetti sono stati individuati dall'assessore all'Urbanistica e dall'amministrazione comunale come quelli più urgenti nella città di Castellammare.

Con la risistemazione dei vecchi edifici si potrà quindi offrire molti più servizi all'intera cittadinanza che da anni attende la riqualificazione. Con i fondi della Regione saranno recuperate villa Gabola e l'ex Monastero della Pace mentre la Reggia di Quisisana subirà dei lavori per accogliere nel migliore dei modi il nuovo museo civico e storico di Stabia.



L'ufficialità è arrivata questa mattina quando il sindaco Gaetano Cimmino si è recato in Regione Campania per sottoscrivere il patto con il presidente Vincenzo De Luca. «Ho firmato stamattina l'Accordo di Programma con la Regione Campania per dare il via all'attuazione del Programma Integrato Città Sostenibile (Pics): 12 milioni di euro per la realizzazione di opere di fondamentale importanza per migliorare la qualità della vita dei cittadini stabiesi!» ha spiegato il primo cittadino.

Castellammare - Museo civico a Quisisana e Villa Gabola, 12 milioni di euro in arrivo dalla Regione Campania

Condividi Facebook Twitter