Politica & Lavoro

Castellammare - Martedì nuovo consiglio comunale, ben 11 i punti all'ordine del giorno

Saranno 8 le mozioni in discussione. Poi si parlerà della proposta del comune di Torre Annunziata di sopprimere la linea FS e delle politiche di accoglienza dei migranti.

sabato 27 luglio 2019 - 10:18

Nuovo consiglio comunale a Castellammare di Stabia convocato per martedì 30 luglio alle ore 14.30. Ben 11 i punti all’ordine del giorno tra i quali spiccano ben 8 mozioni alcune di particolare interesse per i cittadini stabiesi.



Si discuterà infatti del decoro urbano, dell’interdizione al pubblico dell’arenile di cui abbiamo scritto anche oggi, dell’istituzione dell'albo per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, della pubblicizzazione del servizio Idrico Integrato, dei rifiuti recuperati in mare da pescherecci durante l'attività di pesca, del rilascio del permesso a costruire sull'area Cirio, nell'ambito del piano casa , dell’ordinanza circa il divieto di attendamento e/o equipollenti di circhi con animali sull'arenile stabiese e del regolamento per i Fucaracchi dell'Immacolata.



Ma non solo. Dopo le mozioni sopra elencate, si passerà ad esaminare e discutere dell’atto di indirizzo predisposto dal comune di Castellammare in opposizione alla delibera di giunta comunale emanata dal Comune di Torre Annunziata in cui si propone di inoltrare specifica richiesta alla Regione Campania per far sopprimere la tratta ferroviaria Castellammare di Stabia - Torre Annunziata Centrale.

Il motivo principale alla base della richiesta del comune oplontino è la perdita di tempo e le difficoltà arrecate al traffico dalle lunghe attese davanti alle sbarre dei passaggi a livello abbassate durante il transito dei treni.



In discussione, poi, ci sono le "disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza nonché misure per la funzionalità del Ministero dell' Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.



A chiudere l’ordine del giorno ci sono gli immancabili debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna ai danni dell’ente stabiese.