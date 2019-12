Castellammare - Marina di Stabia, oggi la conferenza dei Servizi preliminare. Il Comune: Â«Progetto che guarda al futuroÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - Marina di Stabia, oggi la conferenza dei Servizi preliminare. Il Comune: «Progetto che guarda al futuro»

La società oggi ha presentato in Regione il proprio progetto. Si punta alla fase esecutiva nei primi mesi del 2020

di Gennaro Esposito martedì 17 dicembre 2019 - 21:36

È stato presentato oggi in Regione Campania il progetto di Marina di Stabia per la riqualificazione della periferia nord di Castellammare. La società che fa capo a Giovanni La Mura, supportata dai propri tecnici, ha illustrato ai vertici di Palazzo San Lucia e allo stesso sindaco Gaetano Cimmino, le proprie idee per l'area a ridosso di corso Alcide De Gasperi. Si tratta di un piano completamente rivoluzionato rispetto al passato considerato che inizialmente dovevano sorgere delle strutture alberghiere nelle aree dismesse a nord di Castellammare. Ora, però, dovrebbero essere costruite oltre 100 abitazioni per i vip che arriveranno a soggiornare nella città delle acque. Il sindaco Cimmino, durante il consiglio comunale di pochi giorni fa, ha comunque promesso che l'ultima parola prima della costruzione spetterà sempre all'assise stabiese e che nulla sarà approvato senza il consenso dei consiglieri. Tuttavia Marina di Stabia prova ad accelerare i tempi ed ottenere tutti i via libera dalle istituzioni entro i primi mesi del 2020 così da poter far partire i lavori il prima possibile.



Intanto dal Comune hanno voluto così commentare la riunione di oggi: «Si è convenuto di aggiornare la riunione a seguito delle osservazioni del Comune di Castellammare di Stabia che ha chiesto più approfonditi ed accurati chiarimenti sulle modalità procedurali dell’iter di convocazione della Conferenza stessa e della proposta di variante di Marina di Stabia.

L’obiettivo è insomma quello di partire con l’iter corretto, per cui si è preferito partecipare comunque al tavolo e di proporre in riunione l’aggiornamento. Lo spirito della richiesta sta proprio nella ferma convinzione che è necessario dare il via ai lavori senza più fermarsi per portare a termine finalmente il progetto. Il piano prevede infatti la rigenerazione e la riqualificazione di una parte importante del territorio nonché di una porta di accesso alla città».



«Professionisti e progettisti hanno illustrato le immagini dello studio di fattibilità. Si tratta di un progetto notevole che guarda al futuro del territorio. Resta ferma la volontà dell’amministrazione comunale nel favorire la riqualificazione e rigenerazione dell'intera linea di costa all’interno della quale ricadono anche gli interventi di Marina di Stabia. Non si è entrati nel merito della proposta dello studio di fattibilità, rinviando la valutazione all'esito della acquisizione/riscontro dei richiesti chiarimenti» continuano.

