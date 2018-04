Castellammare - L'ex consigliere comunale Alfano presenta 'Stabia al Centro'. Â«Guardiamo con fiducia al civismoÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - L'ex consigliere comunale Alfano presenta 'Stabia al Centro'. «Guardiamo con fiducia al civismo»

«Si auspica che il nascente movimento civico-popolare possa prendere parte autonomamente alla prossima tornata elettorale».

martedì 10 aprile 2018 - 20:47

Antonio Alfano

Nasce il movimento civico “STABIA al CENTRO”, ne è promotore l’ex consigliere comunale Antonio Alfano. Il movimento è costituito da «cittadini provenienti da diversi ambiti della società civile, animati da un serio intento di intervenire fattivamente nella realtà Stabiese, nella piena consapevolezza della gravità del momento». Una lista che certamente parteciperà alla prossima tornata elettorale a Castellammare di Stabia. Da verificare se, come spiegano, farà parte di una coalizione di civiche o se si aggregherà ad una squadra di liste di centrodestra.



«La lista – si legge in una nota - prende vita da un dibattito iniziato già da tempo tra le sue varie componenti sulle problematiche della nostra città. Le diverse anime che la compongono, esponenti del mondo delle professioni, commercianti, impiegati e componenti della società civile, non hanno esitato un solo istante a rispondere all’appello. Li anima, infatti, la volontà di uscire presto e bene dal momento di stallo in cui purtroppo versa la nostra amministrazione cittadina».



«Bisogna voltare pagina – spiegano - senza tuttavia rinunciare per partito preso a tutto ciò che di buono si è fatto precedentemente, pur tra mille inciampi e impedimenti, contro i quali si è dovuta prendere una posizione rigida e decisa. La nostra città deve affrontare in un prossimo futuro problemi e sfide di tale portata che non merita un’amministrazione cittadina tendente a vivacchiare per conservarsi la poltrona».



Si passa, quindi, alla presentazione dei «punti cardine del nostro programma», quali «maggiore sicurezza, vivibilità cittadina, rilancio delle attività produttive e attenzione alle politiche sociali per garantire alle fasce deboli la legittima assistenza».





Tra i componenti della lista, anche l’ex assessore alle politiche sociali, Carla Di Maio, «che nella scorsa amministrazione – ricordano - con impegno e passione ha portato a segno risultati positivi, pur nel rammarico che avrebbe potuto fare di più, se solo supportata da maggiore continuità e stabilità negli incarichi dei dirigenti del settore. L’impegno e l’auspicio è quello di contribuire fattivamente ad un’attenta ed oculata programmazione amministrativa, orientata alla risoluzione delle tante problematiche che da tempo affliggono la città».



«Il nostro gruppo – conclude la nota - guarda con fiducia alle liste civiche che da sempre costituiscono una forza viva e attiva di Castellammare. Dalla loro aggregazione, si auspica che il nascente movimento civico-popolare, possa prendere parte autonomamente alla prossima tornata elettorale. La scelta del futuro candidato sindaco sarà, pertanto, oggetto di attento studio fuori da logiche di partito. La figura che intendiamo proporre, condivisa da tutte le forze in campo, sarà sicuramente persona che ama la sua città, ne conosce a fondo i problemi, ma che abbia anche esperienza delle intricate dinamiche politiche cittadine. Un candidato sindaco espressione di una squadra di governo e non di pochi eletti».



Al riguardo, da segnalare diverse riunioni a cui ha partecipato lo stesso Alfano. L’ultima venerdì scorso quando al tavolo con l’ex consigliere comunale vi erano Maria Rita Auricchio (vicesindaco dell’amministrazione Cuomo) rappresentante di Sinistra Dem, Tina Donnarumma di Progetto Stabia, l’ex consigliera comunale Eutalia Esposito. Da vedere se riusciranno a trovare l'intesa sul candidato sindaco.

Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro