Castellammare - Lega, Tina Donnarumma nominata responsabile degli Enti Locali

La nomina arrivata dal segretario provinciale Vincenzo Catapano

venerdì 24 gennaio 2020 - 19:28

"Un incarico importante che il nostro Segretario Provinciale avv. Vincenzo Catapano, in sintonia con il coordinatore della regione Campania On. Nicola Molteni, ha ritenuto affidarmi". A dirlo è Tina Donnarumma dopo la nomina a Responsabile degli Enti Locali. "La mia gratitudine per la fiducia accordatami è accompagnata ,ancor più oggi ,dalla responsabilità di un impegno ed un lavoro sul territorio della nostra Provincia e sul territorio campano tutto, che sarà sempre un lavoro di squadra! Immaginate una Campania fatta di mare e sole ma anche fatta di una sanità, di un sistema scolastico, di un trasporto pubblico dignitosi, nonché ricca di grandi opportunità lavorative" spiega la consigliera comunale stabiese.

"In qualità di Responsabile EELL, lavorerò insieme agli amministratori locali della Lega capitanata da Matteo Salvini, sotto la guida costante del nostro Segretario provinciale e del Coordinatore regionale, per la resa di un territorio più bello e migliore di quanto non sia oggi. Le mie energie sono al servizio della nostra comunità" conclude.

