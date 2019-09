Castellammare - Fincantieri, il consigliere regionale Alfonso Longobardi: Â«Auspico che la decisione possa essere rivistaÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - Fincantieri, il consigliere regionale Alfonso Longobardi: «Auspico che la decisione possa essere rivista»

Il Vicepresidente della commissione bilancio: «Esprimo la massima solidarietà ai lavoratori».

giovedì 26 settembre 2019 - 19:32

«I cantieri navali di Castellammare di Stabia non possono vivere di spot o soluzioni tampone, come dissi in aula in Consiglio regionale della Campania qualche settimana fa, occorre assicurare una programmazione seria e strutturale». Così il Consigliere regionale Alfonso Longobardi, Vicepresidente della commissione bilancio.



«Se dovesse essere confermare l'indiscrezione secondo la quale viene trasferita al nord , a La Spezia, una nave militare sarebbe gravissimo per il nostro territorio - prosegue Longobardi - Esprimo la massima solidarietà ai lavoratori della Fincantieri, con l'auspicio che la decisione possa essere rivista e in generale che vengano garantiti investimenti veri e programmazione duratura.

Ritengo come sostengono anche le rappresentanze dei lavoratori che gli accordi vadano rispettati e che non si possano spostare altrove lavori assegnati alla Fincantieri di Castellammare di Stabia. Non possiamo consentire altri scippi alla nostra economia e contro i nostri lavoratori».

