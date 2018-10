Politica & Lavoro

Castellammare - Emodinamica, il sindaco scrive al ministero della salute

Cimmino chiede di sbloccare i fondi per la ristrutturazione del reparto dell'ospedale San Leonardo.

mercoledì 3 ottobre 2018 - 18:07

«Nonostante l'approvazione del progetto tecnico e le numerose richieste rivolte alle istituzioni competenti, non sono ancora state attivate le procedure per l'intervento di ristrutturazione del reparto di emodinamica presso l'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia». Così il sindaco Gaetano Cimmino, che prosegue. «Per questa ragione, sostenuto in maniera unanime dai consiglieri comunali di maggioranza e in particolar modo dalla consigliera Enza Maresca, ho inviato una nota di sollecito al ministero della Salute e al ministero dell'Economia e Finanze per sbloccare la somma di 1 milione e 668mila euro per la ristrutturazione del reparto di emodinamica.

La somma è per il 95% a carico dello Stato e per il 5% a carico della Regione Campania e, nell'ambito della nota inviata ai due Ministeri, ho evidenziato che si tratta di un intervento di somma urgenza, che l'AslNapoli3 Sud ha dichiarato “indispensabile per garantire la funzionalità e la conformità delle strutture alla normativa vigente e non ulteriormente procrastinabile”».

