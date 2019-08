Castellammare - De Luca propone il raddoppio del lungomare. Â«Dia una mano per il rilancio del termalismoÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - De Luca propone il raddoppio del lungomare. «Dia una mano per il rilancio del termalismo»

La politica stabiese unanime, Scala (LeU): «Prima il lavoro, poi il resto».

sabato 31 agosto 2019 - 08:11

Nonostante l’intermediazione di Tristano Dello Joio, presidente dell’Ente Parco dei Monti Lattari e pupillo del presidente della Regione Campania, è gelo tra Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare di Stabia, e Vincenzo De Luca. L’ultima testimonianza di un feeling che non c’è è stata fornita in occasione dell’evento di Piazza Cristoforo Colombo, “da Finestra a Finestra”.



De Luca, a margine dell’evento, ha elogiato Castellammare: «Avete il lungomare più bello del mondo», ha detto ribadendo un concetto che ha espresso anche altre volte in passato. «Abbiamo finanziato il restyling della villa e siamo pronti a dare alla città altri milioni di euro per supporto un progetto di raddoppio del lungomare». Un’idea lanciata da De Luca nel momento in cui in città si dibatte dell’utilità della ztl e sull’assenza di parcheggi. Un raddoppio che vedrebbe l’estensione della villa verso il mare, per avvicinare di più la gente al mare. Quel mare che «entro pochi mesi sarà balneabile» assicura De Luca, grazie «al grande lavoro che abbiamo fatto su depuratori e reti fognarie». Un miraggio per gli stabiesi, quello che potersi nuovamente tuffare nelle acque antistante la villa comunale, che ogni tanto viene sbandierato a quatto venti ma che in poco tempo svanisce.



Ma se De Luca si dice pronto ad investire sullo sviluppo urbanistico della città, il sindaco Cimmino rilancia ricordano al governatore della Campania che a Castellammare ci sono anche altre priorità. «Dobbiamo rilanciare il termalismo, propiziando l’arrivo di imprenditori in grado di rimodernare le strutture termali e mettere in campo progetti ed idee di sviluppo. Imprenditori che vanno incentivati e supportati». Ed è per questi che Cimmino chiedo l’intervento della Regione.

In tutto questo, ancora non si parla di parcheggi, il vero grande problema da risolvere a Castellammare. Liberi e a pagamento, occorrono nuovi posti auto per favorire anche la circolazione stradale. Poi, ovviamente, si deve lavorare su un’organizzazione della polizia municipale più efficiente che garantisca sicurezza e vivibilità ai cittadini. Cose di cui si è parlato e riparlato in campagna elettorale ma che, a distante di oltre un anno, sembrano ancora delle chimere.



«Abbiamo il lungomare più bello del golfo di Napoli – ha commentato la questione il consigliere comunale di Liberi e Uguali, Tonino Scala - Vogliamo renderlo ancora più bello? Proviamo a gestire l'ordinario viste le numerose lacune, poi vediamo. Penso che la città abbia bisogno di risposte serie per il suo presente e soprattutto per il suo futuro, il raddoppio della Villa Comunale che non riesce ad avere ordinaria amministrazione credo non sia la priorità. La regione può e deve a mio, a nostro avviso, come ripeto da più di 15 mesi, intervenire per ridare alla città il termalismo, le antiche terme si possono e si devono aprire e se il comune è latitante, non mi risulta ci siano stati incontri, anche sostituirsi all'ente visto che ha le concessioni. La Regione può e deve dare una mano per costruire una nuova mission per provare a edificare nei volumi esistenti un centro di riabilitazione alle nuove terme visto che anche il sindaco l'ha inserita nelle linee programmatiche. La regione può e deve, in assenza di progetti chiari, mettere la cantieristica nelle grandi opere. Insomma De Luca vuole aiutare Castellammare? Investa in lavoro, poi quando avremo capito come gestire quello che non riusciamo a gestire nemmeno nell'ordinario, ragioneremo sull'eventuale raddoppio».