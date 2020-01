Politica & Lavoro

Castellammare - 'Cuore sicuro', il Comune posiziona defibrillatori in villa comunale e al Romeo Menti

In più saranno posizionati anche nelle sedi comunali

di genesp giovedì 2 gennaio 2020 - 08:34

Arrivano i defibrillatori nei luoghi maggiormente affollati della città di Castellammare di Stabia. Il Comune ha deciso di aderire al progetto della Regione Campania denominato "Cuore sicuro" finanziando l'acquisto degli apparecchi che saranno posizionati all'interno di Palazzo Farnese, delle altre sedi dell'Ente ma anche in villa comunale e allo stadio Romeo Menti. Inoltre il corpo della polizia municipale e della protezione civile saranno dotati dei defibrillatori per fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza. La presenza di tali strumenti potrebbe evitare possibili arresti cardiaci. L'utilizzo dei defibrillatori potrà migliorare i tempi di intervento sui soggetti vittime di arresto cardiocircolatorio considerato che potranno essere utilizzati da personale extraospedaliero essendo semi automatici.





Da tempo si discuteva sulla necessità di avere dei defibrillatori nei luoghi maggiormente affollati, come per esempio il lungomare. Ed ora il Comune decide di correre ai ripari installando un piccolo servizio di sicurezza contro gli arresti cardiaci. Non si esclude che in futuro, in sinergia con l'Asl, possa essere istituito anche un presidio fisso di pronto soccorso (sempre in villa comunale) per fronteggiare qualsiasi tempo di emergenza.

