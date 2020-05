Politica & Lavoro

Castellammare - Coronavirus, dalla Regione 600 euro alle famiglie con disabili. Al via le domande

Sono stati stanziati in tutto 170mila euro. Il bando è rivolto a bambini autistici certificati da una struttura pubblica oltre che persone con disabilità accertata anche non grave

di genesp mercoledì 6 maggio 2020 - 12:30

600 euro alle famiglie con disabili certificati da una struttura pubblica. È questo il bonus che la Regione Campania è pronto ad erogare per i tanti cittadini, con priorità ai bambini, che si sono trovati privi di assistenza in questo periodo a causa del Covid-19. Per l'Ambito 27 con capofila il Comune di Castellammare di Stabia sono stati stanziati 170mila euro. Le domande potranno essere presentate fino al 20 maggio tramite pec all'indirizzo protocollo.stabia@asmepec.it. L'intervento finanziario rientra nel maxi investimento che la Regione ha messo in campo per affrontare la crisi socio economica successiva alla pandemia che ha colpito e sta colpendo l'intero territorio nazionale.



Ma chi potrà partecipare alla selezione? Secondo quanto espresso nel bando, potranno presentare domanda coloro che hanno una disabilità accertata anche non grave e soprattutto i bambini autistici (ai quali va data la priorità) che si sono ritrovati senza assistenza. Non potranno invece partecipare le seguenti categorie: persone con disabilità inserite nell’elenco già trasmesso in Regione Campania a cura dell’Ambito territoriale perché già beneficiarie del bonus; persone in possesso della sola certificazione di invalidità civile; persone con disabilità che usufruiscono del Programma Home Care Premium; persone con disabilità che usufruiscono del Programma per la Vita Indipendente Documento di Consultazione; persone con disabilità che usufruiscono del Programma “Dopo di Noi” (L.

112/2016); persone con disabilità che usufruiscono di assegno di cura. Tuttavia, nel caso in cui nello stesso nucleo familiare siano presenti più soggetti con disabilità, il bonus sarà erogato per ciascuna persona.



Al termine del bando saranno erogate prime le domande che vengono considerate prioritarie. La graduatoria verrà stilata in base alla presenza di minorenni con disabilità (anche autistica) in età scolare, certificata da struttura pubblica; possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92; attestazione ISEE socio-sanitario inferiore a € 35.000,00; assenza di ulteriori trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, diversi da quelli di cui all’articolo 2 (es: pensione di invalidità, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento); persone con disabilità che vivono sole o sono prive di sostegno familiare, sociale e relazionale; non beneficiario di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a carico del SSN e/o dell’Ambito Territoriale di riferimento, rimasti attivi nonostante l’emergenza da COVID-19. A parità di requisiti sarà preferita la domanda con l'ISEE più basso.

