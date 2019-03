Castellammare - Bono confermato ad di Fincanteri. Cimmino: Â«Scelta che avevo auspicatoÂ»

Politica & Lavoro

Castellammare - Bono confermato ad di Fincanteri. Cimmino: «Scelta che avevo auspicato»

Il sindaco stabiese: «Sono certo che insieme faremo grandi passi avanti per lo sviluppo del nostro cantiere».

giovedì 7 marzo 2019 - 19:25

Cimmino con Bono

Fincantieri conferma i vertici aziendali. Cassa Depositi e Prestiti, azionista di maggioranza tramite Fintecna di Fincantieri, ha riconfermato Giampiero Massolo come presidene e Giuseppe Bono come amministratore delegato dell'azienda.



Soddisfazione per tali nomine è stata espressa dal sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino- «Una scelta che avevo auspicato nelle scorse settimane, dal momento che lui conosce il presente, il passato e soprattutto il futuro dell’azienda. E il suo impegno è stato fondamentale per proiettare Fincantieri fuori dalla crisi economica e renderla l’azienda leader nella cantieristica navale in ambito internazionale.

Insieme all’ad Bono, all’Autorità Portuale, al Governo, alla Regione Campania, alle organizzazioni sindacali, ai lavoratori, saremo i protagonisti del rilancio dello stabilimento di Castellammare di Stabia e della conferma del suo ruolo strategico. Sono certo che insieme faremo grandi passi avanti per lo sviluppo del nostro cantiere navale» ha concluso il sindaco stabiese.