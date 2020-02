Politica & Lavoro

Castellammare - Abbattimenti case abusive, Forza Italia attacca Longobardi

«Era prevedibile che qualcuno cominciasse a sparare fandonie in vista delle elezioni regionali».

venerdì 28 febbraio 2020 - 09:55

Scontro politico sul caso abbattimenti. Forza Italia contro il consigliere regionale Alfonso Longobardi. La querelle è iniziata a seguito delle dichiarazioni di Longobardi a margine del consiglio regionale in cui si è trattato il tema degli abbattimenti della case abusive in Campania. Longobardi si è schierato in favore dei proprietari delle case di necessità promettendo impegno e soluzioni per salvaguardarli. Dichiarazioni che non sono piaciute al coordinatore cittadino di Forza Italia a Castellammare di Stabia, senatore Aniello Di Nardo, ed al capogruppo cittadino Antonio Cimmino.



«Era prevedibile che qualcuno cominciasse a sparare fandonie in vista delle elezioni regionali – hanno detto - , ma che lo si facesse così spudoratamente come nelle dichiarazioni del Consigliere Regionale Alfonso Longobardi era veramente fuori da ogni previsione. Non abbiamo ribattuto quando abbiamo letto affermazioni inaccettabili sulla Fincantieri, ma non possiamo stare zitti ora che Longobardi vuole intestarsi battaglie che da sempre appartengono a Forza Italia. La demagogia, in quanto degenerazione della democrazia, è di per sé intollerabile ed è gravissimo quando viene sfoderata per temi che colpiscono le persone.

Passi se si tratta di politica, ma speculare sulle difficoltà della gente è intollerabile. Inoltre, viene naturale domandarsi dove sia stato negli ultimi cinque anni Alfonso longobardi, Consigliere Regionale di maggioranza e vice presidente della commissione bilancio. È notorio che la sinistra si sia sempre opposta al tema della sanatoria degli “abusi sulla prima casa” e ora Longobardi vuole aprire discussioni in merito e addirittura indire tavoli. Ma il fedelissimo di De Luca è per caso passato in minoranza con Forza Italia e a noi è sfuggito il passaggio? Il populismo si sa, è una malattia dilagante e ci prepariamo a sentire grosse panzane in questi mesi, ma sui temi cruciali per i cittadini non possiamo accettare la facile propaganda. Dove eravate in questi anni quando le commesse ai cantieri non sono arrivate, interventi non sono stati programmati, finanziamenti non stanziati, proposte rigettate? Dove eravate quando le case sono andate a terra e le famiglie gettate per strada, quando si doveva parlare di programmazione e regolamentazione del territorio?» hanno concluso.

