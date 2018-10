Politica & Lavoro

Castellammare - 100 giorni di Cimmino, il bilancio dei primi tre mesi della nuova amministrazione

Pochi i risultati raggiunti: firmata la convenzione per il Museo archeologico di Quisisana e recuperati 10 milioni di euro per il dissestro idrogeologico

di Gennaro Esposito sabato 6 ottobre 2018 - 10:37

Sono trascorsi i fatidici 100 giorni dalla vittoria alle elezioni di Gaetano Cimmino. La fatidica data è giunta ed è arrivato il momento di fare un primo bilancio delle iniziative messe in campo dalla neo squadra di governo. Nonostante i proclami, sono pochi i risultati raggiunti, anche se importanti per il futuro della città. In primis, il consiglio comunale è riuscito ad approvare la convenzione per l'installazione del Museo Archeologico nella Reggia di Quisisana. Una firma con la Soprintendenza estremamente necessaria per garantire l'apertura del sito il prossimo anno. La speranza è che possa rilanciare definitivamente anche il turismo archeologico di Castellammare (grazie alla collaborazione stretta con Osanna). Un atto, comunque, che era stato preparato già dall'amministrazione Pannullo ma che è stato comunque discusso e modificato in alcuni punti importanti dalla giunta Cimmino. Discorso diverso invece per il recupero dei 10 milioni di euro per il dissestro idrogeologico. Grazie all'assessore Giovanni Russo sarà possibile dare inizio ai lavori il prossimo anno così da poter depennare la minaccia che incombe da anni sul Centro Antico oltre che riaprire la strada che conduce a Faito.



Per il resto, però, tutto è fermo. Poche le discussioni sui grandi temi e anche sui cavalli di battaglia del sindaco in campagna elettorale. La questione Terme è stata affrontata per via della messa in liquidazione della Sint (fortemente criticata da parte delle opposizioni) mentre il tema Fincantieri è stato solamente accennato. L'amministrazione ha spinto per riportare pulizia e decoro in città ma la scerbatura in villa comunale, fiore all'occhiello della città, è stata completata solamente pochi giorni fa.

Sono inoltre diverse le discariche abusive in tutti i quartieri stabiesi. Amministrazione ferma anche dal punto di vista della sicurezza con poche iniziative messe in atto dall'assessore Gianpaolo Scafarto. Diversi gli interventi invece della polizia municipale che rispetto al passato è sempre più presente per le strade della città anche se il traffico regna sovrano. Escluse le code relative ai lavori al viadotto che non dipendono dal Comune, il traffico è fisso nei weekend lungo le vie della movida anche per la mancanza di parcheggi. L'amministrazione infatti non ha ampliato il numero anche se sono arrivate importanti novità per la creazione di una nuova area di sosta in via Regine Margherita mentre si attende l'ok per l'apertura di quella nei pressi delle Antiche Terme.



Qualche miglioramento si intravede nella gestione delle politiche sociali e della cultura. Nel primo caso sono stati assegnati alcuni servizi, come l'assistenza per gli anziani oltre che quella scolastica per i diversamente abili. Inoltre, con il finanziamento dei 190mila euro della Regione Campania, 50 disocuppati potranno svolgere lavori di pubblica utilità. Con il vicesindaco e assessore alla Cultura Lello Radice, invece, il Comune è riuscito ad organizzare due manifestazione fra agosto e settembre mentre si sta lavorando per regalare alla città un Natale ricco di eventi e spettacoli. Importanti novità anche per quanto riguarda il Dos: l'assessore Fulvio Calì sta lavorando al documento che sarà presentato alla città nelle prossime settimane.

