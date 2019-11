Campania - Elezioni, Meloni e Salvini dico no a Caldoro. Nappi: Â«Favorevole alle primarieÂ»

Politica & Lavoro

Campania - Elezioni, Meloni e Salvini dico no a Caldoro. Nappi: «Favorevole alle primarie»

Forza Italia preoccupato dal silenzio della Carfagna.

martedì 19 novembre 2019 - 08:53

La convention

Il centrodestra scalda i motori in vista delle elezioni Regionali in Campania del prossimo anno. Ma la leadership appare ancora in bilico. Silvio Berlusconi ha lanciato la candidatura di Stefano Caldoro, attuale capo dell’opposizione in Consiglio regionale, sul cui nome però sono giunti i veti degli alleati Giorgia Meloni e Matteo Salvini. «Non ho mai chiesto candidature, è una valutazione che viene fatta dal partito a livello nazionale - ha precisato Caldoro - Non ho mai posto problemi di questo tipo. La cosa che conta è che vinca la coalizione. Se oggi, stando agli ultimi sondaggi, Forza Italia è ancora primo partito in Campania questo ha un valore».



Mara Carfagna sperava in un’investitura ufficiale dopo che per tanti anni ha trinato Forza Italia ed il centrodestra in Campania: delusa, rimane per ora in silenzio e valuta opportunità politiche diverse.



Chi invece si è detto già pronto a scendere in campo in prima linea è l'ex assessore regionale al Lavoro Severino Nappi che ieri ha lanciato la sua candidatura dal teatro Palapartenope di Napoli nel corso della convention "CAMPANIA il nostro posto".





«Io sono sempre stato favorevole alle primarie – ha detto Nappi - Certo non e' nel Dna del centrodestra, ma se i leader nazionali decidessero di far ricorso alle primarie, allora ben vengano». Nappi guarda pero' con favore anche a una candidatura dell'ex governatore Stefano Caldoro in quota Forza Italia. «E' un candidato autorevole. Sono stato nella sua giunta - ricorda - e insieme abbiamo costruito il piano per il lavoro della Regione. Certo, la scelta non puo' che essere quella del tavolo nazionale». In quella sede «sara' indicato il candidato del centrodestra, per quanto mi riguarda voglio offrire un contributo a disposizione della coalizione».

Campania - Elezioni, Meloni e Salvini dico no a Caldoro. Nappi: «Favorevole alle primarie»

Condividi Facebook Twitter